حضور منسجم در راهپیمایی ۲۲ بهمن دشمن را ناامید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا معممی مقدم عصر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر همراه با تجلیل از خادمان ۲۸ صفر و اعضای سابق شورای هیئت مذهبی گلستان با اشاره به اینکه امروز جامعه با آسیب‌های اجتماعی فرهنگی مواجه است، اظهار کرد: با مراجعه به مکتب و گفتمان امام می‌توان آن را در جامعه جاری کرد و شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی باشیم.

وی باور به مردم و توجه به مردم را زیربنای مهم گفتمان امام دانست و افزود: امام در گفتمان و مکتب خود فرموده هرکسی اعلامیه‌ام را بخواند و تکثیر کند انقلابی است.

وی ایمان به راه و ایمان به مردم را از مؤلفه‌هایی مهم دانست و تصریح کرد: اکنون ایمان به مردم کمرنگ شده و دچار چالش‌های جدی هستیم و این در حالی است که مردمی کردن جزو گفتمان‌های امام بود و این موضوع نجات‌دهنده جامعه است.

معممی مقدم با اشاره به اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران توانسته در عرصه‌های مختلف به قله‌های موفقیت دست پیدا کند، اظهار کرد: اکنون شاهد خوش درخشیدن ایران درزمینهٔ نانو تکنولوژی و سلاح‌های پیشرفته هستیم.

وی با بیان اینکه برخی از عناصر نابخرد به دنبال حاشیه‌سازی در بعدازظهر یوم‌الله ۲۲ بهمن هستند، افزود: ممکن است بانام تظاهرات مدنی در مورد نان و آزادی صحبت کنند که باید مردم هوشیار باشند و اجازه ندهند فتنه‌های دشمنان آن‌ها را فریب دهد.

مدیرکل تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی گلبانگ تکبیر در شب یوم‌الله ۲۲ بهمن یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش رو کشور دانست و گفت: باید به‌صورت جدی به این برنامه پرداخت و گلبانگ تکبیر از تربیون مساجد، هیئت مذهبی، انجمن‌ها و تشکل‌ها با صدای بلند طنین‌انداز شود.

وی افزود: توجه داشته باشیم حضور منسجم مردم در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن باعث می‌شود تا دشمن عقب‌نشینی کند و از طراحی نقشه‌های خود ناامید شود.

معممی مقدم نقش همراهی و همدلی مردم را در عرصه‌های اقتصادی بسیار مهم خواند و اظهار کرد: دشمن وقتی ببینند مردم منفعلی هستند امیدوار می‌شوند و در عرصه‌های اقتصادی فشار وارد می‌کنند و تحریم‌ها بیشتر می‌شود.