به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه همزمان با دهه مبارک فجر، طی مراسمی با حضور استاندار کرمانشاه دبیرستان ۱۲ کلاسه محله بازرگانی به بهره برداری رسید.

نظری، مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه در این مراسم اظهار داشت: این محل بافت قدیمی شهر است از مصوبات سفر مقام معظم رهبری یک پروژه دوازده کلاسه در این محل تعریف شد و ۲۴ کلاس این جا ایجاد کردیم، این محله با کمبود شدید فضای آموزشی مواجه است.

وی بیان کرد: مجتمع ۱۲ کلاسه در زمینی به مساحت ۴۹۵۰ مترمربع و حدود ۴۰۸۰ مترمربع زیربنا دارد. در دولت یازدهم تاکنون ۱۶۳ فضای آموزشی با ۸۳۰ کلاس و اعتباری در حدود ۱۳۰ میلیارد تومان در مدت پنج سال تحویل آموزش و پرورش استان شده است.

نظری گفت: نزدیک به ۱۱ هزار کلاس درس اصلاح سیستم گرمایشی صورت گرفته با ۳۱ میلیارد تومان اعتبار، ۱۵ میلیارد تومان تجهیزات کلاسی اداری انجام شده است.

وی بیان کرد: بالغ بر ۸۴ هزار مترمربع از محل قیر رایگان که قانون اجازه داده، آسفالت مدارس را در استان انجام دادیم. و ۸۸ هزار مترمربع ایزوبام مدارس انجام شده است.