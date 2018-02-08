نتایج کشتی گیران کشورمان تا پایان مسابقات صبح روز نخست مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هشتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی با حضور کشورهای ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، بلغارستان، گرجستان، مجارستان، هند، قزاقستان، قرقیزستان، مغولستان، رومانی، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، اوکراین و نمایندگان کشورمان از ساعت 10 صبح امروز در سالن شهید پور شریفی شهر تبریز آغاز شده است و بعد از ظهر فردا با مشخص شدن نفرات و تیم های برتر به پایان می رسد.
نتایج کشتی گیران کشورمان در پایان مسابقات صبح روز نخست (پنج شنبه) به شرح زیر است:
57 کیلوگرم:
مقدماتی:
شهرود قاسم پور 7- کواسس راسوان (رومانی) 3
نادر حاج آقا نیا 4 ضربه فنی- علی کارابوگا (ترکیه) صفر
61 کیلوگرم:
مقدماتی:
محمد ملکی 4- دژامشاد شریف اف (تاجیکستان) صفر
یک هشتم نهایی:
محمد نامجومطلق 12 ضربه فنی- احمت تاش (ترکیه)
محمد رمضان پور 8- ویتالی هورسکی (اوکراین) 4
محمد ملکی 7- داکو آناری (رومانی) 4
سلیمان آتلی (ترکیه) 11- باقر یخکش 1
65 کیلوگرم:
مقدماتی:
بهنام احسان پور 1، برنده – پیمان بیابانی 1
مرتضی قیاسی 1، برنده – ارنازار آکماتالیف (قرقیزستان)
70 کیلوگرم:
مقدماتی:
انس اوسلو (ترکیه) 10- میلاد طهماسبی صفر
یک هشتم نهایی:
حسین مصطفوی 8- اولو المان دوکدوربک (آذربایجان) 2
محمدرضا سرگو 5- نیما اشقاقی 1
74 کیلوگرم:
مقدماتی:
سعید داداش پور 8- امید خدمتی 2
نورلان بکژانوف (قزاقستان) 14 ضربه فنی - حامد رشیدی 4
یک هشتم نهایی:
نورلان بکژانوف (قزاقستان) 6- سعید داداش پور 3
گریگور گریگوریان (ارمنستان) 7- محسن مصطفوی 5
علی پاشا عمرپاشایف (بلغارستان) 10- حمیدرضا زرین پیکر 8
79 کیلوگرم:
یک هشتم نهایی:
عبدلکادیر اوزمن (ترکیه) 4- آرام رحیمی 3
امید حسن تبار 5- آتای ایزابکوف (قرقیزستان) صفر
احمد بذری 12- ساحرگلدی ساپارمیرادوف (ترکمنستان) 1
پیتر ناگی (مجارستان) 13- سالار زمانی 2
محمد متقی نیا 10- ژیگر زاکیروف (قزاقستان) صفر
86 کیلوگرم:
مقدماتی:
احمت بلیجی (ترکیه) 6- مسعود مددی یک
یک هشتم نهایی:
محمدعلی ایمانی 3- دینسلام تالایبک اولو (قرقیزستان) 1
کامران قاسم پور 7- ساکن آیتژانوف (قزاقستان) 4
92 کیلوگرم:
امیر ارسلان تاتاری 11- آرمان مکرتچیان (ارمنستان) یک
ابراهیم بلوکباشی (ترکیه) 5- محمدجواد ابراهیمی 4
حسین شهبازی 12- شامیر آتیان (ارمنستان) 2
97 کیلوگرم:
مقدماتی:
علیرضا گودرزی 6- مورازی مچدلیدزه (اوکراین) 2
دانیال شریعتی 17- یازمیرات گوکجایف (ترکمنستان) 6
امیر محمدی 8- اباذر اسلامی یک
125 کیلوگرم:
مقدماتی:
جعفر شمس ناتری 3- رولاندی آندریادزه (گرجستان) صفر
الیاس بختیاری 5- عمر اسرائیل اف (آذربایجان) صفر
احمد میرزاپور 6 ضربه فنی- میهالی ناگی (مجارستان) صفر
پرویز هادی 12- فرخود آناکولوف (تاجیکستان) یک
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