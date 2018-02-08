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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۵۲

دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی- تبریز

نتایج کشتی گیران کشورمان تا پایان مسابقات صبح روز نخست مشخص شد

نتایج کشتی گیران کشورمان تا پایان مسابقات صبح روز نخست مشخص شد

نتایج کشتی گیران کشورمان در سی و هشتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی تا پایان مسابقات صبح روز نخست مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هشتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی با حضور کشورهای ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، بلغارستان، گرجستان، مجارستان، هند، قزاقستان، قرقیزستان، مغولستان، رومانی، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، اوکراین و نمایندگان کشورمان از ساعت 10 صبح امروز در سالن شهید پور شریفی شهر تبریز آغاز شده است و بعد از ظهر فردا با مشخص شدن نفرات و تیم های برتر به پایان می رسد.


نتایج کشتی گیران کشورمان در پایان مسابقات صبح روز نخست (پنج شنبه) به شرح زیر است:


57 کیلوگرم:
مقدماتی:
شهرود قاسم پور 7- کواسس راسوان (رومانی) 3
نادر حاج آقا نیا 4 ضربه فنی- علی کارابوگا (ترکیه) صفر

61 کیلوگرم:
مقدماتی:
محمد ملکی 4- دژامشاد شریف اف (تاجیکستان) صفر
یک هشتم نهایی:
محمد نامجومطلق 12 ضربه فنی- احمت تاش (ترکیه)
محمد رمضان پور 8- ویتالی هورسکی (اوکراین) 4
محمد ملکی 7- داکو آناری (رومانی) 4
سلیمان آتلی (ترکیه) 11- باقر یخکش 1


65 کیلوگرم:
مقدماتی:
بهنام احسان پور 1، برنده – پیمان بیابانی 1
مرتضی قیاسی 1، برنده – ارنازار آکماتالیف (قرقیزستان)

70 کیلوگرم:
مقدماتی:
انس اوسلو (ترکیه) 10- میلاد طهماسبی صفر
یک هشتم نهایی:
حسین مصطفوی 8- اولو المان دوکدوربک (آذربایجان) 2
محمدرضا سرگو 5- نیما اشقاقی 1

74 کیلوگرم:
مقدماتی:
سعید داداش پور 8- امید خدمتی 2
نورلان بکژانوف (قزاقستان) 14 ضربه فنی - حامد رشیدی 4
یک هشتم نهایی:
نورلان بکژانوف (قزاقستان) 6- سعید داداش پور 3
گریگور گریگوریان (ارمنستان) 7- محسن مصطفوی 5
علی پاشا عمرپاشایف (بلغارستان) 10- حمیدرضا زرین پیکر 8

79 کیلوگرم:
یک هشتم نهایی:
عبدلکادیر اوزمن (ترکیه) 4- آرام رحیمی 3
امید حسن تبار 5- آتای ایزابکوف (قرقیزستان) صفر
احمد بذری 12- ساحرگلدی ساپارمیرادوف (ترکمنستان) 1
پیتر ناگی (مجارستان) 13- سالار زمانی 2
محمد متقی نیا 10- ژیگر زاکیروف (قزاقستان) صفر

86 کیلوگرم:
مقدماتی:
احمت بلیجی (ترکیه) 6- مسعود مددی یک
یک هشتم نهایی:
محمدعلی ایمانی 3- دینسلام تالایبک اولو (قرقیزستان) 1
کامران قاسم پور 7- ساکن آیتژانوف (قزاقستان) 4

92 کیلوگرم:
امیر ارسلان تاتاری 11- آرمان مکرتچیان (ارمنستان) یک
ابراهیم بلوکباشی (ترکیه) 5- محمدجواد ابراهیمی 4
حسین شهبازی 12- شامیر آتیان (ارمنستان) 2

97 کیلوگرم:
مقدماتی:
علیرضا گودرزی 6- مورازی مچدلیدزه (اوکراین) 2
دانیال شریعتی 17- یازمیرات گوکجایف (ترکمنستان) 6
امیر محمدی 8- اباذر اسلامی یک

125 کیلوگرم:
مقدماتی:
جعفر شمس ناتری 3- رولاندی آندریادزه (گرجستان) صفر
الیاس بختیاری 5- عمر اسرائیل اف (آذربایجان) صفر
احمد میرزاپور 6 ضربه فنی- میهالی ناگی (مجارستان) صفر
پرویز هادی 12- فرخود آناکولوف (تاجیکستان) یک

کد مطلب 4223127
رضا خسروي

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