نتایج کشتی گیران کشورمان تا پایان مسابقات صبح روز نخست مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هشتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی با حضور کشورهای ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، بلغارستان، گرجستان، مجارستان، هند، قزاقستان، قرقیزستان، مغولستان، رومانی، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، اوکراین و نمایندگان کشورمان از ساعت 10 صبح امروز در سالن شهید پور شریفی شهر تبریز آغاز شده است و بعد از ظهر فردا با مشخص شدن نفرات و تیم های برتر به پایان می رسد.



نتایج کشتی گیران کشورمان در پایان مسابقات صبح روز نخست (پنج شنبه) به شرح زیر است:



57 کیلوگرم:

مقدماتی:

شهرود قاسم پور 7- کواسس راسوان (رومانی) 3

نادر حاج آقا نیا 4 ضربه فنی- علی کارابوگا (ترکیه) صفر

61 کیلوگرم:

مقدماتی:

محمد ملکی 4- دژامشاد شریف اف (تاجیکستان) صفر

یک هشتم نهایی:

محمد نامجومطلق 12 ضربه فنی- احمت تاش (ترکیه)

محمد رمضان پور 8- ویتالی هورسکی (اوکراین) 4

محمد ملکی 7- داکو آناری (رومانی) 4

سلیمان آتلی (ترکیه) 11- باقر یخکش 1



65 کیلوگرم:

مقدماتی:

بهنام احسان پور 1، برنده – پیمان بیابانی 1

مرتضی قیاسی 1، برنده – ارنازار آکماتالیف (قرقیزستان)

70 کیلوگرم:

مقدماتی:

انس اوسلو (ترکیه) 10- میلاد طهماسبی صفر

یک هشتم نهایی:

حسین مصطفوی 8- اولو المان دوکدوربک (آذربایجان) 2

محمدرضا سرگو 5- نیما اشقاقی 1

74 کیلوگرم:

مقدماتی:

سعید داداش پور 8- امید خدمتی 2

نورلان بکژانوف (قزاقستان) 14 ضربه فنی - حامد رشیدی 4

یک هشتم نهایی:

نورلان بکژانوف (قزاقستان) 6- سعید داداش پور 3

گریگور گریگوریان (ارمنستان) 7- محسن مصطفوی 5

علی پاشا عمرپاشایف (بلغارستان) 10- حمیدرضا زرین پیکر 8

79 کیلوگرم:

یک هشتم نهایی:

عبدلکادیر اوزمن (ترکیه) 4- آرام رحیمی 3

امید حسن تبار 5- آتای ایزابکوف (قرقیزستان) صفر

احمد بذری 12- ساحرگلدی ساپارمیرادوف (ترکمنستان) 1

پیتر ناگی (مجارستان) 13- سالار زمانی 2

محمد متقی نیا 10- ژیگر زاکیروف (قزاقستان) صفر

86 کیلوگرم:

مقدماتی:

احمت بلیجی (ترکیه) 6- مسعود مددی یک

یک هشتم نهایی:

محمدعلی ایمانی 3- دینسلام تالایبک اولو (قرقیزستان) 1

کامران قاسم پور 7- ساکن آیتژانوف (قزاقستان) 4

92 کیلوگرم:

امیر ارسلان تاتاری 11- آرمان مکرتچیان (ارمنستان) یک

ابراهیم بلوکباشی (ترکیه) 5- محمدجواد ابراهیمی 4

حسین شهبازی 12- شامیر آتیان (ارمنستان) 2

97 کیلوگرم:

مقدماتی:

علیرضا گودرزی 6- مورازی مچدلیدزه (اوکراین) 2

دانیال شریعتی 17- یازمیرات گوکجایف (ترکمنستان) 6

امیر محمدی 8- اباذر اسلامی یک

125 کیلوگرم:

مقدماتی:

جعفر شمس ناتری 3- رولاندی آندریادزه (گرجستان) صفر

الیاس بختیاری 5- عمر اسرائیل اف (آذربایجان) صفر

احمد میرزاپور 6 ضربه فنی- میهالی ناگی (مجارستان) صفر

پرویز هادی 12- فرخود آناکولوف (تاجیکستان) یک