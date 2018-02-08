تقویت تولید و رونق آن مشکل بیکاری را حل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روزپنجشنبه درمراسم افتتاح خط تولید یک واحد تولیدی در شهرک کاسپین شهرستان آبیک که با حضور قائم‌ مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، مشاور مدیرکل دفتر ارزیابی، عملکردو پاسخگویی به شکایات برگزار شد، اظهارکرد:قزوین استانی مستعد در زمینه اقتصادی در حوزه صنعت و کشاورزی است.

وی افزود: اگر توانمندی استان قزوین بدرستی استفاده شود بیش از ۶ هزار واحد کشاورزی و صنعتی در استان قزوین وجود دارد که می‌تواند با بهره گیری از همه امکانات بخش زیادی از مشکلات استان را رفع کند.

حبیبی تصریح کرد: شاخص‌های اقتصادی‌ ما رو به پیشرفت بوده و ماموریت‌هایی که به مسئولان قزوین واگذار شده بخوبی عملیاتی شده و خوشبختانه همیشه جلوتر از وظایف محوله حرکت کرده است.

وی یادآورشد: در سال جاری از سوی دولت موظف شده بودیم تا پایان سال به صادرات ۹۶ میلیون دلاری دست یابیم و امیدواریم در اسفند ماه صادرات استان به بیش از ۸۰۰ هزار دلار برسد.

معاون امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: موضوع تولید، صنعت و کشاورزی باید به طور کامل دنبال شود و اگر فرهنگ مصرف کالای ایرانی در جامعه رواج نیابد در اقتصاد به موفقیت نخواهیم رسید.

حبیبی با تأکید بر اینکه مردم باید به تولید ملی اطمینان پیدا کنند اظهارداشت: گفتمان مشترک همه مدیران بایدتولید باشد زیرا اگر تولید به نتیجه برسد می توانیم بیکاری را مهار کنیم.