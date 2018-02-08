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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۰۱

اولین جشنواره ملی شعر مازندران در نور برگزار شد

اولین جشنواره ملی شعر مازندران در نور برگزار شد

نور - اولین جشنواره ملی شعر مازندران با حضور شاعرانی از مناطق مختلف کشور برگزار و تندیس و نشان ملی نیما یوشیج به استاد سیروس شمیسا اعطاء شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره اولین شعر ملی مازندران با هدف تجلیل از شاعران و تبیین شعر نیمایی بعدازظهر پنجشنبه در نور پایان یافت و نشان ملی نیما به استاد سیروس شمیسا از شاعران معاصر اعطاء شد.

احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در این مراسم،  از ارسال بیش از پنج هزار اثر از یکهزار و ۷۵۳ شاعر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ملی شعر مازندران خبر داد و با اشاره به حضور پررنگتر برخی استان های کشور در جشنواره اول افزود: بیشترین آثار برای این جشنواره از استان های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و بوشهر ارسال شده است و شاعران مازندرانی هم ۲۷۰ اثر ارسال کرده اند.

وی گفت: امسال بر خلاف برخی جشنواره های دیگر سعی شده در کنار بعد هنری بعد علمی آثار هم سنجیده شود و بر همین اساس سابقه و رزومه و همچنین عملکرد هنرمندان در طول زندگی هنریشان هم ارزیابی شده است.

جاودانی به اعطای تندیس نیما به یکی استاد سیروس شمیسا اشاره کرد و گفت: اعطای این تندیس نه تنها براساس بار هنری شاعر ، بلکه سبقه علمی و شعرسرایی وی است.

کد مطلب 4223134

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