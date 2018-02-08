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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۱۶

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک در گفت و گو با مهر؛

دشمن به دنبال تضعیف دستاوردهای نظام است/ لزوم تبیین ثمرات انقلاب

دشمن به دنبال تضعیف دستاوردهای نظام است/ لزوم تبیین ثمرات انقلاب

اراک- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک گفت: دشمن به دنبال زیر سوال بردن دستاوردهای انقلاب اسلامی است تا از این طریق به نظام صدمه وارد کند، به همین سبب ثمرات انقلاب باید برای جوانان تبیین شود.

محمدرضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه برگزاری نخستین یادواره ۲۶۰۰ شهید اراک، اظهار داشت: کنگره بزرگ و یادواره ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی سال آینده در این استان برگزار می شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک افزود: نخستین یادواره ۲۶۰۰شهید اراک که در حقیقت پیش مقدمه برگزاری کنگره شهدای استان مرکزی است، امروز با سخنرانی  آیت الله احمد خاتمی، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری در مصلای اراک برگزار شد.

وی ادامه داد: امسال سپاه روح الله استان مرکزی با توجه به شرایط اخیر و اغتشاشاتی که در کشور اتفاق افتاده، نسبت به سال های گذشته در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی بسیار فعال تر ظاهر شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک بیان داشت: دشمن تلاش دارد که خدمات نظام جمهوری اسلامی و تحولاتی که طی چهار دهه اخیر صورت گرفته را در نگاه جوانان کمرنگ ساخته و حتی چهره شفاف و روشن نظام اسلامی را سیاه و مردم را از نظام ناراضی جلوه دهد.

رضایی خاطر نشان کرد: در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی امسال به تشریح و به نمایش گذاشتن دستاوردهای انقلاب اسلامی در مدت ۳۹سال برای مردم، جوانان در مدارس و پایگاه های بسیج پرداختیم تا ضمن نشان دادن ثمرات انقلاب اسلامی، زمینه خنثی سازی توطئه های دشمن فراهم شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک اضافه کرد: همچنین محرومیت زدایی از دیگر برنامه های امسال بود و در مناسبت های مختلف موضوع محرومیت زدایی را دنبال می کنیم که افتتاح خانه های محرومین و ایجاد پروژه های محرومیت زدایی در این راستا در دستور کار است.

کد مطلب 4223148

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