پیروزی استقلال برابر سپیدرود در نیمه اول/شکست ذوب آهن برابر سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته بیست و سوم لیگ برتر از ساعت ۱۴ امروز پنجشنبه تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه آزادی میزبان سپیدرود رشت بود که نیمه اول این بازی با برتری یک بر صفر آبی پوشان به پایان رسید. فرشید اسماعیلی(۱۴) برای استقلال گل زد.

استقلالی ها که دیدار هفته گذشته برابر ذوب آهن را واگذار کرده بودند برای اینکه فاصله شان با تیم های بالانشین بیشتر نشود از همان دقیقه اول برای رسیدن به گل تلاش کردند و در اکثر دقایق نیمه اول صاحب توپ و میدان بودند و موقعیت های زیادی را هم ایجاد کرد.

در حالی که صادقی دروازه بان سپیدرود ایستادگی خوبی برابر حملات استقلال داشت این فرشید اسماعیلی بود که در دقیقه ۱۴ با شوتی دیدنی او را تسلیم کرد و گل اول تیمش را به ثمر رساند.

در ادامه بازهم استقلال حملات زیادی را روی دروازه حریف ایجاد کرد و می توانست بر تعداد گل هایش بیفزاید اما مهاجمان این تیم در زدن ضربه آخر دقت لازم را نداشتند. سپیدرود هم در چند مرحله دروازه استقلال را تهدید کرد که در یکی از این موقعیت ها حسینی شوت محکم مهاجم حریف را به کرنر فرستاد.

در دیگر دیدار همزمان هم تیم فوتبال سایپا با نتیجه ۲ بر یک ذوب آهن را شکست داد.