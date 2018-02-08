یک مجتمع درمانگاهی و دندانپزشکی فوق تخصصی در شیراز بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتمع درمانگاهی و دندانپزشکی تخصصی و فوق تخصصی قطب الدین، امروز، نوزدهم بهمن، همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی، کار رسمی خدمت رسانی به مردم را آغاز کرد.

رئیس مجتمع درمانگاهی تخصصی و فوق تخصصی قطب الدین در آیین بهره برداری از این پروژه با بیان اینکه این درمانگاه، مجموعه ای گسترده از خدمات پزشکی را برای مردم فراهم آورده است، گفت: در این مجتمع درمانگاهی، خدمات پزشکی در زمینه های چشم، داخلی، اطفال، غدد، نورولوژی، طب سنتی، زنان، مغز و اعصاب، طب ورزش و توانبخشی، جراحی عمومی، عفونی، قلب و عروق، در سطوح تخصصی و فوق تخصصی، به مراجعان ارایه می شود.

دکتر باقر نسیمی از فعالیت کلینیک دیابت، به عنوان خدمتی دیگر از این مجتمع درمانگاهی یاد کرد و افزود: این کلینیک، پنج هزار عضو دارد و بیماران می توانند خدمات تخصصی در زمینه دیابت را از این کلینیک دریافت کنند.

او از پیش بینی خدمات دیگری نظیر سونوگرافی برای این مجتمع درمانگاهی خبر داد.

مجتمع درمانگاهی تخصصی و فوق تخصصی قطب الدین، هم اکنون در نوبت صبح، از ساعت هفت و ۳۰ دقیقه تا ۱۴ فعال است و مراجعان می توانند با شماره تلفن ۳۸۲۱۷۰۹۱، نسبت به تهیه نوبت، اقدام کنند.

خدمت دیگری که امروز با حضور اعضای هیات رییسه دانشگاه در این مجتمع به بهره برداری رسید، بخش دندانپزشکی درمانگاه بود که هم اکنون با هفت یونیت فعال، به بهره برداری رسید.

به گفته دکتر نسیمی، رییس مجتمع درمانگاهی تخصصی و فوق تخصصی قطب الدین، این مرکز خدمات دندانپزشکی در زمینه های ریشه، ارتودنسی، پریو، جراحی لثه و دندانپزشکی عمومی ارایه می کند.

وی با بیان اینکه این مرکز دندانپزشکی ۳۰۰ مترمربع زیربنا دارد و با حدود یک میلیارد تومان اعتبار، به بهره برداری رسیده است، افزود: خدمات دندانپزشکی در این مرکز با بهترین مواد مصرفی و تعرفه های دولتی به مراجعان ارایه می شود.

مراجعان برای تهیه نوبت این مرکز دندانپزشکی می توانند با شماره تلفن ۳۸۲۰۸۰۸۱ اقدام کنند.

بهره برداری از مرکز آموزش احیای قلبی-ریوی بیمارستان قطب الدین شیراز با حضور اعضای هیات رییسه دانشگاه

همزمان با دهه فجر و با حضور اعضای هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز آموزش احیای قلبی-ریوی بیمارستان قطب الدین شیراز، به بهره برداری رسید.

در آیین بهره برداری از این مرکز رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اهمیت بخش احیاء در بیمارستان ها تاکید کرد.

دکتر علی بهادر در این زمینه، گفت: نخستین و مهم ترین وظیفه هر فارغ التحصیل یادگیری احیاء است؛ اگر احیاء به خوبی انجام شود، ارزش سایر کارها نیز مشخص می شود.

دکتر عبدالخالق کشاورزی معاون درمان دانشگاه نیز این مرکز را یکی از مجهزترین و پیشرفته ترین مراکز آموزش احیای قلبی ریوی در کشور عنوان کرد و گفت: این مرکز به دلیل لزوم آموزش روش های علمی احیا و رسیدگی فوری به بیماران نیازمند به پزشکان و پرستاران، از سوی معاونت درمان تاسیس شده است.

او افزود: در آینده نزدیک کسانی که در بیمارستان ها و اورژانس های استان فارس خدمت درمانی ارائه می کنند با دریافت گواهینامه آموزش احیای قلبی ریوی نسبت به ارائه خدمت علمی تر و مفید تر اهتمام می ورزند.

دکتر کشاورزی یادآور شد: برای دستیاران و دانشجویان نیز تمهیداتی فراهم می شود که همه پزشکان و پرستاران فارغ التحصیل بتوانند این دوره را بگذرانند.

همچنین در این آیین، رییس کمیته CPCR معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به تاریخچه راه اندازی این کمیته و مراحل راه اندازی مرکز احیای قلبی ریوی بیمارستان قطب الدین، گفت: این مرکز در محل ساختمان قدیمی بیمارستان قطب الدین شیراز راه اندازی شده و مراحل بازسازی ساختمان از سال گذشته آغاز شده است.

دکتر منصور مسجدی افزود: در این مرکز برای آموزش احیای قلبی ریوی به گروه های هدف، یک سالن کنفرانس و چهار کارگاه در نظر گرفته شده است.

او اضافه کرد: در این مرکز آموزشی، اهدافی شامل اثربخشی آموزش های برگزار شده، تمرکز فعالیت های آموزشی پژوهشی احیای استان، آموزش و تربیت مدرسان احیای قلبی ریوی و بهینه سازی تجهیزات و امکانات احیاء، دنبال می شود.

رییس کمیته CPCR معاونت درمان دانشگاه، از برگزاری سه دوره کارگاه احیاء تا امروز در دانشگاه، خبر داد و بیان کرد: توسعه دوره های آموزشی و تهیه محتوای آموزشی، از مهمترین برنامه های این مرکز است.

دکتر مسجدی در پایان، از تلاش ها و حمایت های مسوولان دانشگاه برای راه اندازی و تجهیز این مرکز آموزشی، تقدیر کرد.