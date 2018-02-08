به گزارش خبرنگار مهر، اعضای ستاد دهه فجر استان یزد به همراه اقشار مختلف مردم در سراسر استان یزد، عصر امروز با حضور در ۳۲۷ گلزار شهدای استان در مناطق شهری و روستایی، در مهمانی لاله‌ها شرکت کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم با نثار شاخه ‌های گل و غبارروبی از مزار شهدا و قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس ادای احترام کردند.

این مراسم در مرکز استان یزد ابتدا با حضور در مسجد حظیره و غبارروبی مزار شهید محراب استان یزد، آیت الله صدوقی آغاز شد.

امروز همچنین مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد در منزل تنها شهید زرتشتی استان یزد، شهید رستم آذرباد حضور یافتند و ضمن دیدار با خانواده این شهید، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

نظیر این مراسم امروز در ۱۸ هزار گلزار شهدا در سراسر کشور برگزار شد.