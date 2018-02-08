به گزارش خبرنگار مهر، آیین میهمانی لاله ها و غبارروبی مزارشهدا تهران با حضور محمد حسین مقیمی، استاندار تهران، حجج الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران و کاویانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از مسئولین این استان در بهشت زهرا(س) برگزارشد.

این مراسم با قرائت کلام الله مجید و سپس پیام حجت الاسلام والمسلمین شهیدی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران آغاز شد.





استاندار تهران در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: شهدا مایه افتخار ایران اسلامی هستند و ما هرچه داریم به برکت خون این عزیزان است.

مقیمی خواستار توجه بیشتر به خانواده های شهدا شد و گفت: خانواده‌های معظم شهدا مظهر ایثار و فداکاری هستند.

بر پایه این گزارش، امروز و هم زمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر، قریب به ۲۵۰ گلزار شهدا در سراسر استان تهران گلباران شد.