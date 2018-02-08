قدرت جمهوری اسلامی ایران، آمریکا را دچار تناقض استراتژیک کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اساتید دانشگاه عصر امروز پنجشنبه با حضور دکتر سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه رازی برگزار شد.

دکتر محمد نبی احمدی، عضو برجسته هیئت علمی دانشگاه و مسئول بسیج اساتید دانشگاه رازی در این نشست با گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر و تسلیت ایام فاطمیه، طی سخنانی، اظهار داشت: امروز قدرت جمهوری اسلامی ایران، جهان را به شگفتی واداشت و آمریکا و بسیاری از کشورهای منطقه را دچار تناقض استراتژیک نموده است.

وی با ادامه توضیحات بیان کرد: دشمن به دنبال تجزیه عراق بود، غافل از آنکه حتی در صورت تحقق این هدف، باز هم در دولت مرکزی حکومت شیعی تشکیل میشد و به نفع جمهوری اسلامی می بود اما هدف شوم تجزیه عراق نیز به شکست منجر شد.

دکتر احمدی با یادآوری اینکه جمهوری اسلامی ایران در مقیاس بین المللی از قدرت اثرگذار برخوردار است، افزود: هریک از ما باید هرچه در توان داریم برای تقویت دولت جمهوری اسلامی ایران به کار بگیریم و سنگ تمام بگذاریم اما مشکلاتی نیز در درون کشور دارین.

وی اظهار داشت: اگر خطایی از دولتمردی سر بزند و ما به فکر مچ گیری باشیم، گناهی نابخشودنی مرتکب شدیم اما اگر می خواهیم سرمایه اجتماعی و قدرت بین الملی خود را حفظ کنیم، مسئولان باید خوی اشرافی گری نداشته باشند.

مسئول بسیج اساتید دانشگاه رازی با اشاره به اینکه آشوب‌های اخیر در کشور، خوشایند نظام نیست، تأکید کرد: مسئولان ما باید رنج مردم را با همه وجود احساس کنند و میان مردم زندگی کنند.

وی مقابله با فساد و اختلاس در کشور را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: نباید در کشور حاشیه امنی برای مقابله با فساد و اختلاس وجود داشته باشد و برای مقابله با فساد بی هیچ تبعیضی عمل شود.

دکتر احمدی با تأکید بر اینکه باید برای تقویت توان موشکی و نظامی تلاش کنیم، افزود: البته قدرت جمهوری اسلامی ایران ناشی از توان موشکی نیست بلکه ناشی از اعتماد و ایمان و باور مردم است.

وی یادآور شد: اگر خدشه ای به باور و اعتماد مردم وارد شود، به خون شهدا خیانت شده است، ما در عرصه بین الملل حرف برای گفتن داریم و می توانیم حرف خود را به کرسی بنشانیم اما گاهی در مملکت رفتارهایی رخ می‌دهد که باید به فکر چاره بود.

دکتر احمدی بیان کرد: همواره باید به یاد داشته باشیم که چه سرمایه هایی را از دست دادیم و چه شهیدانی را تقدیم نمودیم تا درخت انقلاب تنومند باشد و باید به فکر پاسداشت آن باشیم و آرمان انقلاب و امام و شهدا را حفظ کنیم.