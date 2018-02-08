دشمن به دنبال ضربه به نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید حسن عاملی بعدازظهر پنجشنبه در همایش مودت و همدلی نیروهای مسلح استان اردبیل تصریح کرد: سالها است به بهانههای مختلف دشمن نظام جمهوری اسلامی را در معرض تهدید و تحریم قرار میدهد.
وی با یادآوری وضعیت کشور در زمان حکومت پهلوی اضافه کرد: در زمان حکومت پهلوی شاه ایران در اختیار آمریکا و استکبار جهانی بود و هیچ اقتداری از ایران باقی نمانده بود، امروز دشمنیها با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای بازگشت به آن دوران و سلب اقتدار از کشور است.
نماینده ولیفقیه در استان با تأکید به اینکه بر خلاف تبلیغ دشمن که آمریکا و اسرائیل را منجی بشریت معرفی میکند، نقشههای شوم دشمن بر همگان روشن شده و ملت با بصیرت چه در زمان انقلاب اسلامی و چه پس از پیروزی آن در مقابل توطئههای دشمن ایستادند.
امامجمعه اردبیل از جمله دلایل ایستادگی در مقابل دشمن را وجود نیروهای مسلح دانست و تأکید کرد: اعتقاد عمیق و باور مستحکم نیروهای مسلح موجب شده همواره با مودت و همدلی در مقابل دشمن گرد هم آیند.
عاملی با تأکید به اینکه در چهار دهه اخیر سپاه و بسیج با هوشیاری در مقابل ترفند دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی ایستاده است، ادامه داد: همچنین ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز با بصیرت و ولایت مداری فرصت تعددی و تجاوز را از دشمن گرفته است.
نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به تداوم هوشمندی نیروهای مسلح اضافه کرد: امروز به پاس صلابت نیروهای مسلح ایران اسلامی از اقتدار مثالزدنی در منطقه برخوردار است.
وی تصریح کرد: عامل اصلی وحدت نیروها ولایتفقیه است و تمامی قوای سهگانه به همراه نیروهای مسلح در سایه ولایتفقیه موجب اقتدار و عزت کشور شدهاند.
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