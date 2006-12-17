دوره آموزشی مهارت های زندگی برای طلاب حوزه خراسان برگزار می شود

مدیر مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در این دوره از کلاس ها، طلاب و دیگر علاقمندان با مباحثی مانند خود آگاهی، مهارت های همدلی، تفکر خلاق، روش تصمیم گیری، مهارت های زندگی، ویژگی های همسران نمونه و روش زندگی شیرین آشنا می شوند.

حجت الاسلام علی اکبر سبزیان افزود : این دوره برای دو گروه مجرد و متاهل برگزار می شود. ثبت نام متاهلین در این دوره آموزشی به شرط حضور زوجین و گذشت کمتر از 7 سال از زمان ازدواج بوده است. جلسات این گروه شامل 2 جلسه غیر حضوری و 12 جلسه حضوری خواهد بود. برنامه های گروه مجردین نیز به تفکیک خواهران و برادران برگزار می شود و به این گروه در هنگام ثبت نام بسته های آموزشی شامل کتاب و سی دی به عنوان جلسه غیر حضوری ارائه می شود.