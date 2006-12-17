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۲۶ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۲۱

مدیر مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان در گفتگو با مهر :

دوره آموزشی مهارت های زندگی برای طلاب حوزه خراسان برگزار می شود

دوره چهارم کارگاه آموزشی مهارت های زندگی برای طلاب حوزه های علمیه خراسان امروز یکشنبه 26 آذر ماه آغاز شد.

مدیر مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در این دوره از کلاس ها، طلاب و دیگر علاقمندان با مباحثی مانند خود آگاهی، مهارت های همدلی،  تفکر خلاق، روش تصمیم گیری، مهارت های زندگی، ویژگی های همسران نمونه و روش زندگی شیرین آشنا می شوند.

حجت الاسلام علی اکبر سبزیان افزود : این دوره برای دو گروه مجرد و متاهل برگزار می شود. ثبت نام متاهلین در این دوره آموزشی به شرط حضور زوجین و گذشت کمتر از 7 سال از زمان ازدواج بوده است. جلسات این گروه شامل 2 جلسه غیر حضوری و 12 جلسه حضوری خواهد بود. برنامه های گروه مجردین نیز به تفکیک خواهران و برادران برگزار می شود و به این گروه در هنگام ثبت نام بسته های آموزشی شامل کتاب و سی دی به عنوان جلسه غیر حضوری ارائه می شود.

کد مطلب 422320

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