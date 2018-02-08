به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بابازاده بعدازظهر پنج‌شنبه در همایش مودت و همدلی نیروهای مسلح استان اردبیل تصریح کرد: چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی سپری‌شده و در تمامی این سال‌ها وحدت نیروهای مسلح خار چشم دشمنان بوده است.

وی افزود: بسیج، سپاه و ارتش با برادری و مودت در مقابل توطئه‌های آشکار و پنهان دشمن ایستاده و همچنان برخی معاندان به دنبال ضربه به نظام هستند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان با تأکید به اینکه نیروهای مسلح سرباز رهبری بوده و زیر سایه ولایت‌فقیه دفاع از خاک و میهن را برعهده گرفته‌اند، ادامه داد: روحیه جهادی و انقلابی نیروهای مسلح قابل‌تقدیر است.

به گفته بابازاده نه تنها ارتش جمهوری اسلامی و سپاه مقتدر بلکه بسیج به عنوان نیروهای مردمی آماده در صحنه همواره امنیت و آرامش کشور را تأمین کرده و آماده جانفشانی هستند.

وی تأکید کرد: در شرایط حساس توانمندی و اقتدار بسیج، سپاه و ارتش به اثبات رسیده و امروز هیچ قدرت نظامی نمی‌تواند اندیشه تعرض به جمهوری اسلامی را در سر پرورش دهد.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان به مشارکت بسیج در عمران و آبادانی کشور نیز اشاره کرد و افزود: قرارگاه پیشرفت و آبادانی بسیج نیز در استان دایر شده و خدمات قابل‌توجهی را در مناطق محروم ارائه می‌دهد.