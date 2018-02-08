اردوغان پیشنهاد برقراری تماس با دمشق را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه امروز (پنجشنبه) احتمال برقراری تماس با بشار اسد رئیس‌جمهوری سوریه را رد کرد.

اردوغان طی سخنرانی در آنکارا با تکرار ادعاهای خود علیه دولت سوریه، اسد را «جنایتکار و تروریست» خواند و پیشنهاد حزب رهبر جمهوری‌خواه خلق (ج.ه.پ) برای برقراری ارتباط با دمشق را رد کرد.

وی با بیان اینکه «جبهه النصره» یک گروه تروریستی است، گفت همانند آنها، گروه‌های کُردی مثل یگان‌های مدافع خلق (ی.پ.گ) و حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) نیز تروریستی هستند.

رئیس جمهوری ترکیه درباره عملیات نظامی در شمال سوریه نیز توضیح داد: «ما روی حل مشکل عفرین و ادلب تمرکز می‌کنیم تا برادران پناهجوی ما بتوانند به منازل و وطن خود بازگردند. ۳.۵ میلیون پناهجو در ترکیه هستند که ما نمی‌توانیم برای همیشه آنها را اینجا نگه داریم».

اردوغان با بیان اینکه به کمک تهران و بغداد توانست ماجراجویی که در شمال عراق آغاز شده بود را خنثی کند، افزود: گام‌هایی را برای ایجاد مناطق امن در شمال عراق برمی‌داریم.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰۰ شبه‌نظامی کُرد در شمال سوریه کشته شدند، ادعا کرد عملیات «شاخه زیتون» در عفرین، یک عملیات مسالمت‌آمیز و علیه تروریست‌ها است.