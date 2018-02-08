تصمیم گیرنده شفر است/ هیچ مشکلی بین دروازه بانان استقلال نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اشکان نامداری پس از پیروزی سه بر صفر تیمش برابر سپیدرود رشت در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی از خود ارائه کردیم و توانستیم به یک پیروزی دست پیدا کنیم.

نامداری در پاسخ به این سوال که آیا شما دروازه بان رابرای بازی انتخاب می کنید یا خیر؟ گفت: من در طول هفته با آنها کار می کنم. میزان آمادگی آنها را به سرمربی انتقال می دهم اما تصمیم گیرنده نهایی که چه کسی درون دروازه قرار گیرد، سرمربی تیم است.

مربی دروازه بان های استقلال در پاسخ به این پرسش که پس نقش شما در انتخاب دروازه بان چیست تصریح کرد: من در طول هفته با آنها تمرین می کنم و میزان آمادگی آنها را به سرمربی تیم اطلاع می دهم و شب قبل از بازی شفر است که تصمیم می گیرد که چه کسی درون دروازه قرار گیرد.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا این قضیه باعث اختلاف بین گلر ها نخواهد شد خاطرنشان کرد: خوشبختانه هیچ مشکلی بین گلرهای استقلال وجود ندارد و آنها تابع تصمیم سرمربی هستند.