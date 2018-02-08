بازگشت نیروهای اخراجی حراست نفت و گاز گچساران با دستور وزیر نفت

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ صیدالی عصر پنج شنبه در نشست شورای اداری گچساران که باحضور وزیر نفت افزود: طعم شیرین جذب این نیروها امروز با دستور وزیر نفت به دل خانواده های گچسارانی نشست.

صیدالی اظهارداشت: نیروی انسانی به عنوان یکی از اهرم های مهم و تاثیرگذار در پیشرفت و توسعه یک مجموعه اظهارداشت: کارکنان پیشکسوت و باسابقه صنعت نفت امروز با کوله باری از تجربه بدلیل تعیین سقف پاداش بازنشستگی در حال ارائه درخواست بازنشستگی پیش از موعد هستند که این موضوع ضربه سنگینی به بدنه صنعت کشور می زند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران تاکید کرد: نیازهای معیشتی کارکنان صنعت نفت امروز به عنوان یکی از برنامه های مهم در سطح وزارتخانه مطرح است که امیدواریم با بهبود وضعیت معیشتی نیروهای قرارداد مدت موقت به دستور وزیر نفت این روند ادامه داشته باشد.

وی همچنین از گلایه کارکنان واحد های عملیاتی نفت و گاز گچساران از افزایش مسافت تردد بدلیل پروژه های عمرانی و راهسازی در این مناطق خبر داد و افزود: امیدواریم با اختصاص بودجه کافی برای این پروژه ها روند تسریع و اتمام آنها شتاب بگیرد تا رضایتمندی این قشر از همکاران نیز تامین شود.

صیدالی در ادامه رسیدگی به وصعیت فرزندان شهدا و ایثارگران را یکی از اولویت های اصلی این شرکت دانست و افزود: امید است با حمایت های وزارت نفت بتوانیم مشکلات این قشر را تا حد امکان برطرف نماییم.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز گچساران اظهار امیدواری کرد: در آینده ای نزدیک قراردادها و پیمان های نیروی انسانی به شکل یکسان تبدیل شود و شاهد رضایتمندی همه کارکنان این شرکت باشیم.