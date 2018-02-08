نقش مهم خط ریلی آستارا در ترانزیت مستقیم کالا به کشورهای منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، رافیق عباس اف بعدازظهر پنجشنبه درجریان ورود آزمایشی نخستین قطار باری ازطریق خط ریلی آستارا-آستارا به آستارای ایران و تخلیه این قطار باری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: راه آهن آستارا-آستارا به سبب جایگاه خاص و ممتاز در منطقه، همکاری های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان را گسترش داده و هر دو کشور از فواید آن بهره مند می شوند.

وی با بیان اینکه در مرحله نخست و با افتتاح رسمی پروژه ریلی آستارا-آستارا شاهد حمل و نقل بیش از یک میلیون تن کالاهای صادراتی و وارداتی و سرعت حمل و نقل می شویم، افزود: باری که به صورت آزمایشی پس ازگذر از پل ریلی مشترک آستارا در بارانداز ریلی آستارای ایران تخلیه شد شامل شش واگن بود که چهار واگن نیز حامل تخته نراد و دو واگن دیگر حامل ام دی اف بود که از روسیه به مقصد ایران بارگیری شده بود.

عباس اف با اشاره به افزایش بارهای موجود در ترمینال ریلی آستارای جمهوری آذربایجان به مقصد آستارای ایران، گفت:در حال حاضر ۴۵ واگن به غیر از واگن های امروز که به صورت آزمایشی ورود و تخلیه شدند، در ترمینال ریلی آستارای جمهوری آذربایجان منتظر نوبت ورود به خاک ایران هستند.

سرپرست عملیات و امور حمل و نقل راه آهن جمهوری آذربایجان خاطرنشان کرد: ۱۲۷ واگن بارگیری شده نیز با حجم های ۳۰ الی ۴۰ تن بر روی ریل و با بار تخته نراد و ام دی اف در حال حرکت هستند و امیدواریم این خط ریلی سکوی توسعه روابط دو کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان باشد.