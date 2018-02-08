به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هشتمین روز از دهه فجر چهار پروژه در بیرجند با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر پنج شنبه به بهرهبرداری رسید.
افتتاح ساختمان جدید صندوق بازنشستگی خراسانجنوبی، واگذاری ۷۱ خودروی کار به مددجویان کمیته امداد امام(ره) خراسانجنوبی، واگذاری ۱۲۰ واحد مسکن مهر به خانوادههای دارای دو فرزند معلول و کلنگ زنی مجتمع آموزشی و مرکز همایشهای مدیریت درمان تأمین اجتماعی خراسانجنوبی از جمله این پروژهها است.
جمشید تقی زاده مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور در مراسم افتتاح ساختمان صندوق بازنشستگی خراسانجنوبی اظهارکرد: علمداران واقعی بحث کار و تعاون در کشور نمایندگان مجلس هستند که در بودجه کشور نیازهای بازنشستگان را مد نظر قرار خواهند داد.
وی بیان کرد: ارتقاء حقوق بازنشستگان،کنترل استخدامها در شرکتهای وابسته به صندوق بازنشستگی در اولویت برنامههای صندوق بازنشستگی است.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور ادامه داد: اگر استخدامی در شرکتهای وابسته به صندوق بازنشستگی صورت گیرد فرزندان بازنشستگان در اولویت خواهند بود.
تقیزاده افزود: برنامه صندوق بازنشستگان بر این است تا حقوق بازنشستگان پرداخت نشود شرکتهای وابسته به صندوق هیچ پرداختی دیگری نداشته باشند.
وی گفت: بیشک تلاش خواهیم کرد تا سیستم ضد فساد در مجموعه سازمان بازنشستگی به وجود بیاوریم و به این وسیله از منابع مالی بازنشستگان محافظت خواهیم کرد.
وی یادآور شد: با همکاری مجلس و سایر متولیان، موضوع معوقات بازنشستگان نیز پیگیری میشود.
در این مراسم حجتالاسلام سید محمد باقر عبادی نماینده مردم بیرجند، در میان و خوسف در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اولویتها در حوزه بازنشستگان رفع تفاوت حقوق بازنشستگان با شاغلان است.
وی اظهارکرد: البته در حال حاضر مشاهده میکنیم که حقوق شاغلان نیز با یکدیگر تفاوت دارد که در این زمینه باید برنامهریزی کرد.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مردم از مشکلات گلایه ندارند بلکه نارضایتی آنان از فساد، تبعیض و بی عدالتی است.
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