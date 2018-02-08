حضور مردم در راهپیمائی ۲۲ بهمن پایه های امنیت را استوارتر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر پنجشنبه در بدو ورود به اصفهان در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه هدف من از سفر به اصفهان حضور در مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم در لنجان است، اظهار داشت: با توجه به اینکه در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم و این روز متعلق به همه ملت است، باید همه بدانند که این انقلاب سبب استقلال کشور و تحولی در سطح منطقه و بین الملل شده است.

وی ادامه داد: بر اساس اذعان بسیاری از شخصیت های مهم دنیا، ۲۲ بهمن از روزهای بزرگ است و تحول بزرگی را در عرصه جهانی ایجاد کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید همه ما در راستای صیانت از ارزش های انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن بکوشیم، ابراز داشت: این امر با هوشمندی ملت ایران میسر است.

وی تصریح کرد: مردم امسال نیز مانند سال های گذشته با شور در راهپیمائی ۲۲ بهمن حضور خواهند داشت چراکه مشارکت عمومی سبب استوارتر شدن پایه های امنیت در این کشور می شود و امنیت ما را در منطقه ای که درگیر مسائل مختلف است، ضمانت خواهد کرد.

لاریجانی تداوم امنیت در ایران را مهمتر از استقرار آن دانست و گفت: اگر حضور مردم را در همواره در صحنه های مختلف داشته باشیم امنیت در این کشور ماندگار می شود و دشمنان عقب نشینی خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه این نظام به همه مردم تعلق دارد و بسیاری از شخصیت های مهم این نظام مانند رئیس جمهور و نمایندگان در مجالس مختلف از سوی مردم انتخاب می شوند، اظهار داشت: مشارکت مردم در راهپیمائی ۲۲ بهمن زمینه های حل بسیاری از مشکلاتی که اکنون در کشور وجود دارد را نیز فراهم می کند زیرا این نظام باید به دست مردم حفظ شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آلودگی هوا نیز اشاره داشت و گفت: برنامه ها در این راستا باید شفاف باشد تا بتوان با افق روشن تری در این خصوص تصمیم گیری کرد و به این نتیجه برسیم که برای حل این مسئله در شهرهای بزرگ به چه راهکارهایی نیاز داریم.

وی ادامه داد: این مشکل در بلند مدت مرتفع خواهد شد و انتطاری برای حل یک شبه آن نباید وجود داشته باشد اما در عین حال این موضوع نیز نباید از نظر دور شود که با برنامه هایی که تاکنون برای رفع آلودگی هوا در شهرهای مختلف اجرایی شده است، چه میزان از آلایندگی شهرها کاهش یافته است.

