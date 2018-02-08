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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۵۶

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور: 

۲ هزار طرح هلال احمر درحال ساخت است/ضرورت افزایش پایگاه های امداد

۲ هزار طرح هلال احمر درحال ساخت است/ضرورت افزایش پایگاه های امداد

اهواز - دبیر کل جمعیت هلال احمر کشور گفت: هلال احمر بیش از دو هزار طرح در زمینه های مختلف در حال ساخت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمدی نسب عصر امروز در آئین گشایش ساختمان اداری جمعیت هلال احمر آغاجاری اظهار کرد: نظم و نسق خوبی در پایگاه های هلال احمر وجود دارد و مجموعه هلال احمر به خوبی کار کرده است؛ عوامل امداد و نجات به خوبی پای کار هستند و به لحاظ تهیه و تدارک امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای پایگاه به فکر آن بوده اند.

وی افزود: ساختمان قدیمی هلال احمر آغاجاری در سال ۱۳۳۶ ساخته شده و فرسوده بود و ساختمان جدید در سال ۱۳۹۲ با تخریب ساختمان قدیمی ساخته شد.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر کشور با اشاره به برخی کمبودها و کاستی ها در زمینه امکانات و تجهیزات تصریح کرد: فاصله ما با استانداردها و وضعیت مطلوب در بسیاری از استان ها مخصوصا در زمینه تجهیزات و امکانات زیاد و البته با تلاش و جدیت و پیگیری قابل جبران است.

محمدی نسب با بیان اینکه کمبودهایی هم وجود دارد که باید تلاش کنیم برطرف شود، گفت: خوزستان به لحاظ حوادث جاده ای و تصادفات و وجود بلایای طبیعی، استان حادثه خیزی است که باید با کمک سازمان های دیگر این حوادث را مدیریت کرد و تبعات و پیامدهای منفی آنها را کاهش داد.

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور ادامه داد: در حوزه های مختلف از جمله ساختمان های اداری، انبارها، پد و آشیانه های بالگرد و مراکز فرهنگی و ورزشی بیش از دو  هزار طرح داریم که برخی از آنها در دهه فجر امسال افتتاح شد و برخی طرح های دیگر سال آینده در هفته هلال احمر به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه به افزایش کمی پایگاه های امداد و نجات جاده ای نیاز داریم، عنوان کرد: وضعیت ما از نظر وجود پایگاه های امداد و نجات جاده ای با وضعیت مطلوب و استاندارد فاصله زیادی دارد در حالی که طبق استاندارد باید به فاصله هر ۳۵ کیلومتر یک پایگاه امداد و نجات جاده ای داشته باشیم.

کد مطلب 4223227

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