۲ هزار طرح هلال احمر درحال ساخت است/ضرورت افزایش پایگاه های امداد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمدی نسب عصر امروز در آئین گشایش ساختمان اداری جمعیت هلال احمر آغاجاری اظهار کرد: نظم و نسق خوبی در پایگاه های هلال احمر وجود دارد و مجموعه هلال احمر به خوبی کار کرده است؛ عوامل امداد و نجات به خوبی پای کار هستند و به لحاظ تهیه و تدارک امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای پایگاه به فکر آن بوده اند.

وی افزود: ساختمان قدیمی هلال احمر آغاجاری در سال ۱۳۳۶ ساخته شده و فرسوده بود و ساختمان جدید در سال ۱۳۹۲ با تخریب ساختمان قدیمی ساخته شد.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر کشور با اشاره به برخی کمبودها و کاستی ها در زمینه امکانات و تجهیزات تصریح کرد: فاصله ما با استانداردها و وضعیت مطلوب در بسیاری از استان ها مخصوصا در زمینه تجهیزات و امکانات زیاد و البته با تلاش و جدیت و پیگیری قابل جبران است.

محمدی نسب با بیان اینکه کمبودهایی هم وجود دارد که باید تلاش کنیم برطرف شود، گفت: خوزستان به لحاظ حوادث جاده ای و تصادفات و وجود بلایای طبیعی، استان حادثه خیزی است که باید با کمک سازمان های دیگر این حوادث را مدیریت کرد و تبعات و پیامدهای منفی آنها را کاهش داد.

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور ادامه داد: در حوزه های مختلف از جمله ساختمان های اداری، انبارها، پد و آشیانه های بالگرد و مراکز فرهنگی و ورزشی بیش از دو هزار طرح داریم که برخی از آنها در دهه فجر امسال افتتاح شد و برخی طرح های دیگر سال آینده در هفته هلال احمر به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه به افزایش کمی پایگاه های امداد و نجات جاده ای نیاز داریم، عنوان کرد: وضعیت ما از نظر وجود پایگاه های امداد و نجات جاده ای با وضعیت مطلوب و استاندارد فاصله زیادی دارد در حالی که طبق استاندارد باید به فاصله هر ۳۵ کیلومتر یک پایگاه امداد و نجات جاده ای داشته باشیم.