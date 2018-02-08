احداث خط انتقال آب آشامیدنی به الوان شوش آغاز شد 

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان ظهر امروز در این مراسم با اشاره به کلنگ زنی اجرای این طرح گفت: این پروژه با هدف اصلاح خط انتقال آب مستعمل و فرسوده آزبست قدیمی که به طور مرتب دچار شکستگی می شد، نوسازی می شود.

صادق حقیقی پور بیان کرد: این پروژه از محل اعتبارات اوراق خزانه اسلامی تامین می شود و مدت زمان اجرایی این پروژه هشت ماه است.

حقیقی پور تصریح کرد: اولویت شرکت آبفای خوزستان در انتخاب پیمانکاران و اجرای پروژه های عمرانی، پیمانکاران و مشاوران بومی خوزستان است.

وی عنوان کرد: با اجرای این پروژه، علاوه بر اتقای خدمات آبرسانی به دو هزار مشترک، ۷۰۰ انشعاب دیگر نیز در طراحی این پروژه اتخاذ گردیده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت آبفای خوزستان با اشاره به پروژه های دیگر در شهرهای حسینیه، حمزه، شرافت و جایزان گفت: با برنامه ریزی انجام شده، مناقصات و عملیات اجرایی پروژه ها در شهرهای حسینیه، حمزه، شرافت و جایزان به زودی اجرایی می شود.

حقیقی پور اظهار کرد: عملیات اجرایی احداث مخزن دو هزار متر مکعبی، ساختمان نگهبانی و کلرزنی و اجرای محوطه سازی تاسیسات آبرسانی شهر حسینیه در دستور کار است.

وی به پروژه شهر شرافت اشاره کرد و گفت: تکمیل مخزن سه هزار متر مکعبی و احداث ایستگاه پمپماژ، ساختمان نگهبانی و کلرزنی، محوطه سازی، تهیه و نصب تاسیسات برقی در تاسیسات آبرسانی شهر شرافت شوشتر نیز به زودی عملیات اجرایی آغاز می شود.

مدیر عامل آب و فاضلاب خوزستان با اشاره به پروژه های شهرهای جایزان و حمزه گفت: عملیات اجرایی پروژه خط انتقال آب شهر جایزان تا مخزن، محوطه سازی و اجرای دسترسی ساختمان چاه شماره یک و حفاری و تجهیز چاه آب شماره ۳ شهر حمزه در دستور کار است.

رئیس هیئت مدیره شرکت آبفای خوزستان بیان کرد: با برنامه ریزی انجام شده در شهرهای الوان، شرافت، حمزه، حسینیه و جایزان، عملیات اجرایی این پروژه ها در شهرهای فوق الذکر با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال توسط شرکت آبفای خوزستان انجام می شود.