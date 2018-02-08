به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین ابوترابی فرد عصر پنجشنبه در همایش طلیعه نور که به مناسبت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب در مسجد صدیقه الزهرا (س) شهرستان فردیس برگزار شد، بابیان اینکه استقامت ملت موجب پیروزی و توسعه کشور است، اظهار کرد: امام خمینی (ره)، شهدا، جانبازان و رزمندگان اسلام راه استقامت را انتخاب کردند که انقلاب اسلامی به برکت راه آن‌ها به وجود آمد.

عضو هیئت عالی حل اختلاف قوای سه‌گانه در ادامه بابیان اینکه اقدامات مهمی در کشور از ابتدای انقلاب تاکنون انجام‌شده است، عنوان کرد: هیچ‌کس باور نمی‌کند کشوری پس از چهار دهه به این پیشرفت و توسعه دست یابد. این مهم به برکت انقلاب و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

قدرت جمهوری اسلامی ایران مشهود است

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه انقلاب اسلامی به معنای واقعی کلمه یک قدرت سیاسی و مطرح در جهان به شمار می‌رود، تأکید کرد: اینکه رئیس‌جمهور آمریکا در تمام جملات خود نام ایران را بر زبان می‌آورد نشان از قدرت کشور جمهوری اسلامی است.

حجت‌الاسلام ابوترابی فرد با اشاره به اینکه قدرت جمهوری اسلامی موجب به هم خوردن معادلات دشمنان اسلام شده است، افزود: حالا دشمنان جمهوری اسلامی ایران را تنها نمی‌بینند، بلکه این کشور را به همراه سوریه، بحرین، عراق و دیگر کشورهای اسلامی می‌بینند. آن‌ها بدنه جامعه اسلامی را در کنار هم می‌بینند که موجب احساس خطر برایشان شده است.

وی با اشاره به اینکه ایران در کنار قدرت سیاسی، به‌عنوان یک قدرت دفاعی و بازدارنده در جهان مطرح‌شده است، خاطرنشان کرد: حتی رئیس‌جمهور آمریکا که به یاوه‌گویی در جهان مشهور است نیز اخیراً کلمه‌ای مبنی بر گزینه نظامی علیه ایران به زبان نیاورده است و این نشان از اثبات قدرت جمهوری اسلامی در جهان است.

گام‌های مهم ایران در راه توسعه

به گفته عضو هیئت عالی حل اختلاف قوای سه‌گانه، در حال حاضر ایران به قدرتی رسیده است که هیچ‌کس نمی‌تواند علیه آسمان، زمین و دریای این کشور اقدامی کند.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایران نمونه بارز قدرت امنیتی در جهان به شمار می‌رود، تأکید کرد: دشمنان اسلام از ابتدای انقلاب تاکنون برای اخلال در امنیت کشور توطئه‌های فراوانی کرده‌اند که بیشتر آن‌ها به همت مردم همیشه درصحنه این کشور خنثی‌شده است.

حجت‌الاسلام ابوترابی فرد با اشاره به اینکه ایران برای کشورهای همسایه امنیت خلق کرده است، گفت: کشورهای همسایه ایران به جغرافیای خود اشراف ندارند و مرز کشورهایشان رها است.

وی بابیان اینکه ایران از لحاظ وحدت و انسجام ملی بالاترین نمره در جهان را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: دشمنان جمهوری اسلامی توسط منافقین تمام توان خود را بکار گرفتند که میان مذاهب و فرق مختلف مردم کشور جنگ راه بیندازند اما به برکت وجود انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی تمام توطئه‌های آن‌ها خنثی شد.

عضو هیئت عالی حل اختلاف قوای سه‌گانه بابیان اینکه ایران در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی گام‌های مهمی برداشته است، گفت: وجود ۵ میلیون دانشجو در کشور نیز نشان از موفقیت‌آمیز بودن اقدامات در حوزه علمی است.

اهمیت خصوصی سازی در کشور

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انقلاب عظیمی در حوزه‌های مختلف اعم از اقتصادی، علمی، بهداشت و درمان و غیره در کشور به جود آمده است، تأکید کرد: برخی از این اقدامات مانند به وجود آمدن شبکه عظیم گازرسانی در کشور موجب ایجاد مشکل در خلق ثروت شده است.

حجت‌الاسلام ابوترابی فرد ادامه داد: هیچ کشوری در دنیا حتی روسیه و آمریکا که بیشتر از ایران دارای منابع گازی هستند، شبکه‌ای به عظمت شبکه گازرسانی کشور را ندارند.

وی با اعلام اینکه روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز در سراسر کشور پمپاژ می‌شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه فرهنگ مصرف بهینه در کشور نهادینه نشده است. این منابع تمام‌شدنی هستند و این زنگ خطری برای دستگاه‌های فرهنگی است که نسبت به نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه اقدام کنند.

عضو هیئت عالی حل اختلاف قوای سه‌گانه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر کوچک شدن شبکه عظیم دولتی و سپردن بیشتر اقدامات کشور به دست مردم، خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی دستگاه‌های مختلف موجب پیشرفت و توسعه کشور و همچنین افزایش اشتغال می‌شود.