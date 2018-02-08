حضور همیشگی مردم در صحنه عامل حفظ انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور، عصر پنجشنبه، با حضور در مراسم غبار روبی مزار شهدا و رونمایی از گلزار شهدای مدافع حرم بخش فشافویه ضمن تبریک ایام دهه فجر، طی سخنانی اظهار داشت: قرین شدن دهه فجر امسال با ایام شهادت دخت نبی مکرم اسلام برمعنویت دهه فجر افزوده است که انشااله همگی ما بتوانیم رهرو خوبی باشیم.

جمالی پور افزود: صدای رهبر بزرگ ما استقلال آزادی و فریادش نه شرقی نه غربی بود و یکصدایی مردم پیکر استکبار را به لرزه در آورد.

وی با اشاره به اینکه قبل از امام نیز آزادیخواهانی بودند اما نتوانستند مردم را متحد و یکپارچه کنند گفت: نتیجه کار آنها به انسجام ملی ختم نشد ولی امام خمینی توانست مسیر را به درستی تشخیص دهد و با نگاه تیزبین خود مردم را به عنوان یار و یاور خود انتخاب کرد و در قلب وجان مردم قرار گرفت.

فرماندار ری با بیان اینکه انقلاب ما یک انقلاب مردمی است گفت: این انقلاب با همه وجودش به مردم متعلق است و یقینا دشمن به آن نفوذ نمی کند وامام با اصل جمهوریت قرار دادن مردمی بودن انقلاب را به نمایش گذاشت .

وی گفت: وقتی کشور دردوران جنگ تحمیلی دچارمشکل شد امام دوباره مردم را وارد صحنه کرد و ارتش ۲۰ میلیونی را تشکیل داد و این نشانه اعتماد، باور و تکیه امام به مردم بود.

جمالی پور بیان داشت: امام رای مردم را حق الناس معرفی می کرد لذا حکومتی که پایه و اساسش مردم باشند دشمن نمی تواند به آن نفوذ کند و این انسجام و وحدت ملی ما است که عزت ما را در دنیا افزون کرده است و حضور مردم در صحنه سبب حفظ نظام و انقلاب می باشد.

فرماندار ری در ادامه با اشاره به اینکه حفظ اعتماد و باور مردم سبب حفظ نظام و انقلاب است گفت: باورهای مردم توسط مسئولین باید حفظ شود و وظیفه مسئولین خدمت صادقانه و بی دریغ به آنها است و اگر صدای مسئولین غیر از صدای مردم باشد راه برای نفوذ دشمنان باز خواهد شد.