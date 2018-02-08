استفاده از آب سد چم شیر در تاسیسات نفتی گچساران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون عصر پنجشنبه در حاشیه حضور وزیر نفت در شورای اداری گچساران در جمع خبرنگاران افزود: حجم قابل توجهی از ذخایر آب های زیر زمینی پایدار در تاسیسات نفتی گچساران مصرف می شود که برای جلوگیری از مصرف ذخایر این مخازن زیرزمینی موافقت بخشی از آب سد چم شیر را برای این امر کسب کرده ایم.

تاجگردون تصریح کرد: عملیات عمرانی توسعه راه های مواصلاتی جنوب گچساران به سمت بندر دیلم و گناوه به خوبی پیش می رود و پنج قطعه از آن آماده شده است.

وی تاکید کرد: تسریع در عملیات ساخت راه های مواصلاتی جنوب گچساران بایستی در اولویت قرارداده شود .

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت نفت در زمینه مسئولیت اجتماعی خدمات خوبی را به مناطق محروم در زمینه های فرهنگی ، ورزشی ، راه سازی و غیره ارائه داده اما همچنان جمعیت زیادی از نیروی انسانی چشم انتظار کمک های این وزارتخانه در جهت رفاه کارکنان هستند.

تاجگردون اظهار امیدواری کرد: تاسیسات سنگین و قدیمی صنعت نفت جنوب کشور خصوصا گچساران که سابقه کار بالای ۷۰ سال دارند هرچه سریعتر نوسازی شوند.