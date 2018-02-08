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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۱۱

نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی:

مردم در همراهی وحمایت از انقلاب نمره عالی گرفته اند

مردم در همراهی وحمایت از انقلاب نمره عالی گرفته اند

مشهد- نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم در سال های گذشته در همراهی و حمایت از انقلاب نمره عالی گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام  محمد حسین حسین زاده بحرینی همزمان با هشتمین روز دهه مبارک فجر در جمع نمازگزاران مسجد الرضا (ع) مشهد اظهارکرد: آمریکایی ها پیش از انقلاب حتی اجازه داشتن یک سانتریفیوژ را به ایران ندادند و با تحقیر به ملت ایران نگاه می کردند.

وی افزود: باید خداوند را شاکر باشیم که بعد از گذشت ۴۰ سال هنوز انقلاب مانند روز اول بوده و مردم به انقلاب مشتاق و وفادار هستند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در انقلاب اسلامی ایران مردمی حضور داشتند که از هیچ کمکی فروگذار نکردند و همواره همراه بودند اما گروه دیگری هم بودند که سر سفره انقلاب نشستند و با کمال بی انصافی به انقلاب هجمه کردند.

بحرینی تصریح کرد: مردم در سال های پس از انقلاب نمره عالی گرفتند و بسیاری از مسئولان رفوزه شدند زیرا پا به پای انقلاب حرکت نکردند.

وی تاکید کرد: دلخوری هایی که امروز مردم دارند از انقلاب و امام راحل نیست و رفتار مسئولان و زندگی آنها باعث شده تا عصبانی شوند و این عصبانیت مقدس بوده و برای حمایت از انقلاب است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: انقلاب یکی از بسترهای امتحان الهی است . اصحاب انقلاب که آن دوران را درک کردند حق ندارند از انقلاب گله مند شوند اما می توانند از مسئولان گلایه کرده و مطالبه کنند.

بحرینی خاطرنشان کرد: نسل های بعد از انقلاب که آن دوران را درک نکردند اگر می خواهند بدانند در کشورشان چه اتفاقی افتاده باید ببینند چرا دشمن مدام به ما هجمه می کند و می خواهد ما را زمین بزند.

کد مطلب 4223253

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