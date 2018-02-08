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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۲۹

انفجار تروریستی در الرمادی عراق یک کشته و ۱۰ زخمی بر جا گذاشت

انفجار تروریستی در الرمادی عراق یک کشته و ۱۰ زخمی بر جا گذاشت

انفجار یک دستگاه موتورسیکلت بمبگذاری شده در شهر الرمادی عراق، باعث کشته شدن یک مأمور امنیتی و زخمی شدن ۱۰ نفر دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد که یک نیروی امنیتی در انفجار یک دستگاه موتور سیکلت در شهر الرمادی کشته شد و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.

منبع مذکور افزود: موتورسیکلت بمبگذاری شده امروز در خیابان ۴۰ در ورودی شهر الرمادی منفجر شد که بر اثر آن یک نفر از نیروهای عشایری کشته شد و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.

این منبع که خواست نامش ذکر نشود، عنوان کرد: نیروهای امنیتی و امدادی برای رساندن مجروحان به بیمارستان در محل حادثه حضور یافتند.

استان الانبار عراق که که مدتی است در آرامش نسبی به سر می برد، گاهی اوقات شاهد حملات انتحاری و کور از جانب تروریست ها است.

کد مطلب 4223256

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