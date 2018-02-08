به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه پنجشنبه در همایش رسانه و گفتمان انقلاب اسلامی در کرمانشاه، اظهار داشت: یک جنگ سازمان یافته نرم علیه انقلاب اسلامی با محوریت رسانه ها در جریان است و در این میان باید برنامه های جدی دشمن ارزیابی و تحلیل شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: یکی از اهداف دشمن در عرصه این جنگ رسانه ای جبران شکستهای پیاپی از جریان انقلاب در میدانهای سخت است.

جلیلی گفت: پوشاندن موفقیت های انقلاب اسلامی برای تزریق یاس و بزرگنمایی مشکلات و البته ایجاد انحراف در تشخیص اولویت ها با ایجاد اولویت های کاذب که من به آن فتنه زرد می گویم از اهداف جنگ های رسانه دشمن است.

وی ادامه داد: کی از مصادیق فتنه زرد را بزرگنمایی خبرها و وقایع کم ارزش و پوشاندن قهرمانی های اسطوره ها دانست و گفت: اگر فردوسی امروز بود از حماسه سازانی مثل شهید فریدون احمدی در کرمانشاه چه حماسه سرایی ها می کرد؟ نقش رسانه های ما کجاست؟ صدا و سیما چه کرده است؟

جلیلی افزود: کی عاشق شدی فلان چهره مهم است اما حماسه افسانه گون شهید فریدون احمدی ها که ماه ها در اسارت داعش با کمترین امکانات از خودش و موقعیت دشمن به داخل اطلاعات می داد جایی در رسانه های ما ندارد.... در مقابل اخباری مثل جشن تولد نوه یک مثلا روحانی چقدر ضریب پیدا می کند؟

وی افزود: پوشاندن نقاط ضعف واقعی هم از اهداف جنگ رسانه ای دشمن است... یک خبر دقیق از نقطه ضعف واقعی کشور هم می تواند مفید باشد اما در جنگ رسانه ای یا نقاط قوت اصلی ضعف جلوه داده می شود یا ضعف های کم اهمیت بزرگنمایی می شود.