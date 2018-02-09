قهرمانی تهران درمسابقات کاراته بزرگسالان کشور/بابان طلایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کاراته قهرمانی مردان انتخابی تیم ملی در بخش کاتا و کمیته بزرگسالان کشور در سالن آزادی سنندج به پایان رسید.

در کاتای انفرادی که ۳۸ نفر حضور داشتند، امیر بهادر تدین و فرید حقیقی از تهران به ترتیب در رده های اول دوم قرار گرفتند و مهران قربانعلی پور از گلستان و علیرضا ابوالحسنی زارع از کرمان مشترکاً سوم شدند.

درکاتای تیمی، تیم کهربای کرمان مقام نخست را از آن خود کرد. تیم صرافی بهنام آذربایجان شرقی دوم شد. تیم پاس کرمان و تیم کردستان مشترکاً سوم شدند.

در وزن ۵۵- کیلوگرم، رضا روشن و علی سمیعیان به ترتیب از مرکزی و علی سمیعیان از چهارمحال و بختیاری در رده های اول و دوم قرار گرفتند و یوسف زورقی پور از خوزستان و جواد رنجبر از گیلان مشترکاً سوم شدند.

در وزن ۶۰- کیلوگرم، مهدی رحیمی نژاد از گیلان عنوان نخست را کسب کرد، احمد نجفی از البرز در مکان دوم ایستاد و میثم ادهمی از تهران و محمدطاها عبدالهی از مازندران مشترکاً رده سوم را بدست آوردند.

در وزن ۶۷ – کیلوگرم، امیررضا میرزایی از قزوین مقام اول را بدست آورد، سعید احمدی از کرمانشاه در مکان دوم ایستاد و مصطفی پورفرج از تهران و حمیدرضا راهبردیان از تهران مشترکاً سوم شدند.

در وزن ۷۵ – کیلوگرم، میلاد بهمنی و هادی صفی از تهران به ترتیب در جایگاه های اول و دوم قرار گرفتند. ابراهیم حسن بیگی از البرز و الیاس محمدزاده از گیلان سوم شدند.

در وزن ۸۴ – کیلوگرم، کیوان بابان از کردستان مقام نخست را بدست آورد، احسان حیدری از کرمانشاه در جای دوم ایستاد و سجاد فرخی از مازندران و علی فداکار از تهران سوم مشترک شدند.

در وزن ۸۴ + کیلوگرم، سامان حیدری و محمدمهدی قاهری به ترتیب از کرمانشاه و گیلان بر سکوی اول و دوم قرار گرفتند و مصطفی ایلان کشکولی از فارس و مجید محمودی از کهگیلویه و بویراحمد مشترکاً در مکان سوم ایستادند.

در بخش تیمی این رقابت ها تیم تهران با کسب دو مدال طلا و دو مدال نقره در رده اول ایستاد و کرمانشاه با کسب یک طلا و دو نقره رده دوم را کسب کرد و گیلان با یک طلا، یک نقره دو برنز در جایگاه سوم قرار گرفت.

تیم کردستان در این بخش از رقابت ها با کسب یک طلا و یک برنز در جایگاه پنجم قرار گرفت.

در ادامه این رقابت ها کاتارو های امید، جوانان و نوجوانان مردان کشور تا ۲۰ بهمن ماه با یکدیگر به رقابت می پردازند و از ۲۲ تا ۲۴ بهمن ماه رقابت ها در بخش زنان پیگیری خواهد شد.