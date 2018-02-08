به گزارش خبرنگار مهر، محمد فیضی شامگاه پنج‌شنبه در تشریح اقدامات این کمیسیون برای بهبود درآمد اقشار مختلف مردمی تصریح کرد: افزایشی به میزان ۱۰ الی ۱۸ درصد در حقوق کارکنان پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: با این وجود میزان افزایش در تناسب با دریافتی خواهد بود و فردی که دریافتی پایین‌تری دارد، افزایش حقوق به‌مراتب بیشتر خواهد بود تا عدالت اجتماعی محقق شود.

به گفته نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی علاوه بر این دول هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی کرده بود که با مصوبه کمیسیون هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این مبلغ اضافه شد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کمیسیون تلفیق تصمیم مناسبی نیز برای مالیات پرداختی اتخاذ کرده و پایه کسر مالیات، دریافت دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پیش‌بینی‌شده است.

فیضی افزود: به تبع روند اخذ مالیات در درآمدهای بالاتر نیز به صورت پلکانی است و هر قدر میزان درآمد افزایش می‌یابد، میزان کسر مالیات نیز با درصد بیشتر خواهد بود.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق توجه ویژه به مشاغل خاص از جمله اعضای هیئت‌علمی و قضات دارد و به دنبال ارائه سازوکار مناسبی برای برخی مشاغل هستیم.