۷ پروژه عمرانی در بخش مرکزی شهرستان رشت بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفت پروژه عمرانی همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر با حضور مسئولان در بخش مرکزی شهرستان رشت به بهره برداری رسید.

این پروژه ها در روستاهای بخش مرکزی با حضور ویشکایی بخشدار مرکزی و کوچکی نژاد نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران شهرستانی افتتاح شد.

پنج پروژه شامل بهسازی و آسفالت راه روستایی، بهره برداری از ساختمان دهیاری، بهره برداری از ساختمان خانه بهداشت، بهره برداری از سه دهه پل روستایی و کلنگ زنی ساختمان بوستان روستایی از جمله طرح های بهره برداری شده در این روز بود.

در مجموع برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها ۴۷۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.