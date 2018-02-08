بیانیه جمعیت الوفاق بحرین به مناسبت هفتمین سالگرد انقلاب ۱۴فوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، این روز گویای مناسبت ها، شرایط و مراحل مهمی از تاریخ جدید بحرین است، با نزدیک شدن به این روز به تمامی ملت عزیزمان، از هر قوم و نژادی و با هر نظر و طرز فکر سیاسی و از هر مذهبی درود می فرستیم و بزرگشان میداریم.

شعار این ایام را "إرادتنا أقویٰ" /"اراده ما (ملت) قوی تر است" اعلام می نماییم که بیانگر این است که وطنمان و ما به عنوان بحرینی ها با اراده ای قوی تر از گذشته وارد سالی جدید میشویم؛ اراده‌ی وطن و مردم.

ملت بحرین از اراده قوی تری برای تغییر، اصلاح و طلب خیر برای وطن برخوردار است و همچنین اراده ای قوی تر برای ادامه مسیر، صبر، ایستادگی، ازخودگذشتگی، صلابت و اصرار تا تحقق همه آنچه بحرینی ها برای بحرین میخواهند دارد.

ما به عنوان ملت بحرین همانگونه که (در میثاق ۲۰۰۱) با رأی ۹۸.۴ درصدی اراده قوی خود را به نمایش گذاردیم، باز هم میتوانیم در صورت فراهم آمدن پروژه‌ی سیاسی‌ِ حقیقی، جدی و جامع که بر عدالت و دموکراسی تمرکز داشته و برپایه اینکه "ملت مصدر قدرت است" استوار باشد، مجددا آن را به تحقق برسانیم.

ما هنوز ۹۸.۴ درصد توان خود را برای ادامه راه در اختیار داریم و در هفت سال گذشته تنها ۱.۶ درصد از توانمان را به استخدام در آورده ایم.

در این سالروز مهم بر مجموعه ای از نکات و موضع های خود تاکید می نماییم:

۱- ملت بحرین ملتی اصیل، نیک و دوستدار نیکی، مشتاق و خواهان آزادی، استقرار، صلح و محبت اند، باید به جایگاهی که در نزد دیگر ملتها به آن شناخته شده اند از جمله محبت، مهربانی، جدیت، بذل و عطا، سازندگی و پیشرفت و نزدیکی جستن به دیگران بازگردند.

۲- تحرکات، مطالبه حقوق و عدالت و بنیانگذاری دولتی قانونمند برپایه وظیفه ای شرعی و ملی بوده و برخواسته از علاقه و وفاداری اصیل به بحرین و مصلحت آن و تمامی مردم آن بدون استشنا است که این ابدی خواهد بود.

۳- ما به گزینه مسالمت آمیز در حرکت متعهد بوده و این التزام مایه و مصدر قوت ما در مواجهه با ابزار سرکوب است، سرکوبی که حتی با بالا گرفتن حجم ارهاب و خشونت رسمی و با استفاده از تمامی روشهای ایجاد وحشت و شکنجه نتوانسته مسیر و حرکت ملت را تغییر دهد بلکه اینها باعث افزایش قوت ملت ها و ایمان آنها بر ضرورت تغییر و تمکین به اراده ملت ها ست.

۴- وفاق ملی وهمبستگی براساس ساختار اجتماعی سالم، جامع و خردمندانه تنها راه برون‌رفت از بحران های انباشته شده است و تلاشهای بیهوده برای تغییر سنتهای تاریخی در سیر طبیعی بحران ها برای دستیابی به جامعه ای با استقرار و حل های پایدار نتیجه ای نخواهد داشت.

۵- ایمان راسخ داریم که بحران ها به وسیله اعمال "قدرت" قابل حل نیستند، و فرقی نمیکند نوع و شدت این قدرت چه باشد و هرچند که طول کشد و فشار آورد. هفت سال صبر و اصرار برای فهم واقعیت کافی ست، ایملن داریم که گفتگو، مذاکرات جدی و برابر، تفاهم و به رسمیت شناختن طرف دیگر تنها طریق خروج از بحران بوده و به مشارکت سیاسی خواهد انجامید، زبان خونریزی و سلاح حتی بعد از گذشت ۱۰۰ سال نیز قادر نخواهد بود این واقعیت را تغییر دهد.

۶- تبعاتی که بحران سیاسی درپی داشته مانعی برای توقف حرکت و یا بازگشت به عقب نشده بلکه باعث استمرار آن گشته است، این گزینه ها هزینه هایی برای وطن دارد، اما مردن را نمیتواند تحت فشار گذارد بلکه فشاری بر روی خود نظام‌ محسوب اند.

۷- وخامت اوضاع اقتصادی و خدمات و تمامی مشکلات کشور امکان گسترش در تمامی ابعاد را دارند، مسوولیت آن با نظام بوده و باید مرتفع گردند، بخش اصلی این فشل و شکست ها به روش اداره امور توسط نظام بصورت انحصاری و انفرادی و فقدان هرگونه مشارکت و نقش مردمی بازمیگردد.

۸- ملت از آغاز سال ٢٠١١ تمامی مشکلات و بحران هایی را که سیاستهای نظام با هرج ومرج شدید در تمامی بخشهای دولت در تمامی سطوح و ابعاد قانونی، قانونگذاری، مدیریتی، اقتصادی، مالی، توسعه، سیاسی، حقوقی و انسانی آفریده است ثبت نموده و در ذاکره دارد، کشور در حال افول مستمر است، با نازل ترین سطح از ایجابیت و بالاترین سطح از سلبیت، و این باعث نزول اعتبار بحرین به رتبه های بسیار پایین شده است.

۹- التزام و تعهد خود را به وحدت ملی و اسلامی، کار و اقدام مشترک با تمامی اقوام دینی (مذهبی)، موسسات و اجزای سیاسی و مردمی و تمامی بحرینی ها در جهت مصالح بحرین و مصالح همه مردم آن اعلام میداریم.

۱۰- از ملت عزیزمان دعوت می نماییم تا فعالیت مسالمت آمیز و حضور همه گیر مرومی و وسیع خود را در فعالیت های ملی مسالمت آمیز ادامه داده و همچنین نگرانی ها، قضیه ها و یاری رساندن به مظلومین ملت را ابراز نمایند.