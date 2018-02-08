آزادکاران راه یافته به دیدار فینال مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هشتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی با حضور کشورهای ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، بلغارستان، گرجستان، مجارستان، هند، قزاقستان، قرقیزستان، مغولستان، رومانی، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، اوکراین و نمایندگان کشورمان از ساعت ۱۰ صبح امروز در سالن شهید پور شریفی شهر تبریز آغاز شده و بعد از ظهر فردا با مشخص شدن نفرات و تیم های برتر به پایان می رسد.



در ادامه پایان رقابت های مقدماتی (مسابقات روز نخست) نفرات راه یافته به دیدارهای فینال مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:



۵۷ کیلوگرم:نادر حاج آقانیا (ایران) - بختیار اردنبات (مغولستان)



۶۱ کیلوگرم:نیورهان اسکرابین (بلاروس) – محمد رمضان پور (ایران)



۶۵ کیلوگرم:مرتضی قیاسی (ایران) – تولگا تومور اوچیر (مغولستان)



۷۰ کیلوگرم:گئورگی سولاوا (گرجستان) – انس اوسلو (ترکیه)



۷۴ کیلوگرم: علی پاشا عمرپاشایف (بلغارستان) – نورلان بکژانوف (قزاقستان)



۷۹ کیلوگرم:میهایلی ناگی (مجارستان) – امید حسن تبار (ایران)



۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور (ایران) – احمت بلیجی (ترکیه)



۹۲ کیلوگرم: ابراهیم بلوکباشی (ترکیه) – ارشک محبی (ایران)



۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی (ایران) – رضا ایلدریم (ترکیه)



۱۲۵ کیلوگرم:جعفر شمس ناتری (ایران) –پرویز هادی (ایران)