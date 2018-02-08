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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۲۷

رئیس پلیس راهور هرمزگان اعلام کرد:

ممنوعیت تردد خودرویی در مسیر های راهپیمایی ۲۲ بهمن در بندرعباس

ممنوعیت تردد خودرویی در مسیر های راهپیمایی ۲۲ بهمن در بندرعباس

بندرعباس - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از اعمال ممنوعیت ترافیکی مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در بندرعباس خبرداد .

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، محمد باقر سلیمی در تشریح ممنوعیت تردد معابر و مسیرهای راهپیمایی گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی استان هرمزگان به منظور هرچه باشکوهتر برگزارشدن راهپیمایی ۲۲ بهمن و با هدف برقراری و حفظ نظم و امنیت ترافیکی از ساعت ۶ صبح روز یک شنبه ۲۲ بهمن ماه ممنوعیت تردد خودروها و دیگر وسایل نقلیه را در بلوار ساحلی و خیابان های منتهی به بلوار ساحلی اعمال می کند.

وی افزود: این ممنوعیت تردد در بلوار ساحلی از محدوده میدان لارک تا دوربرگردان خور شیلات اعمال و در صورت وجود هرگونه خودرو پارک شده در این مسیر نسبت به حمل آنها با جرثقیل و انتقال به پارکینگ اقدام خواهد شد.

رئیس پلیس راهور هرمزگان از عموم رانندگان وسایل نقلیه عمومی و شخصی که قصد تردد در این مقطع زمانی در این محور را دارند خواست برای تردد از مسیر جایگزین آن در بلوار مرکزی و بلوار امام استفاده کنند.

کد مطلب 4223274

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