عملیات خطوط انتقال مجتمع آبرسانی روستاهای ساحلی پارسیان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آب و فاضلاب روستایی هرمزگان، عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان در این مراسم عنوان کرد: منشا انقلاب اسلامی ایران چیزی جز قرآن و اهل بیت(ع) نیست و با رهبری، مجاهد فقیه، فقید و با تأسی از قرآن کریم بود که انقلاب اسلامی در سال ۵۷، سال رهایی مردم از یوغ استبداد، به منصه ظهور رسید.

وی اظهارداشت: اتحاد مردم با مسئولان و وحدت مردمی در همیشه زمان موجب تداوم انقلاب و پیشرفت کشور در عرصه‌های گوناگون شده و این امر باید تداوم یابد.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود درباره مشخصات این پروژه توضیح داد: عملیان خطوط انتقال مجتمع ساحلی به طول 6 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال انجام و مورد بهره برداری قرار گرفت.

حمزه پور در ادامه اضافه کرد: در حال حاضراین مجتمع با پنج روستای تنبانو،زیارت،شیو،مغدان و اسکله شهید رجایی با جمعیتی بالغ بر چهار هزار و 300 نفر از نعمت اب آشامیدنی سالم و پایدار برخوردارند.

در پایان این مراسم حجت الاسلام میرزایی امام جمعه شهرستان پارسیان با اهدا لوح تقدیر از مدیر عامل شرکت اب و فاضلاب روستایی هرمزگان به پاس خدمات و عملکرد شایسته در این شهرستان تقدیر و تشکر کرد.

عملیات تعویض، توسعه و بازسازی خطوط انتقال روستای هشنیز پارسیان به بهره برداری رسید

در ششمین روز از دهه مبارک فجر عملیات تعویض، توسعه و بازسازی خطوط انتقال روستای هشنیز از توابع شهرستان پارسیان با حضور مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان پارسیان، فرماندار، امام جمعه و مسئولان شهرستانی مورد بهره برداری قرار گرفت.

حسن قاسم پور مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان پارسیان در آیین بهره برداری از این پروژه بیان کرد: این عملیات شامل 7 کیلومتر تعویض، توسعه و بازسازی خطوط انتقال و شبکه توزیع با اعتباری بالغ بر چهار هزار میلیون ریال می شود.

وی در ادامه در خصوص جمعیت روستایی ساکن در هشنیز گفت: جمعیت روستای هشنیز 700 نفر است که هم اکنون از آب لوله کشی سالم بهره مند هستند.

لوح تقدیری از سوی مردم ، شورای اسلامی ، دهیار و فرماندار شهرستان به دلیل زحمات و تلاشهای شبانه روزی مدیر امور آب و فاضلاب روستایی پارسیان و برقراری مداوم جریان آب روستای برکه دوکا در جشن انقلاب به این مسئول اهدا شد.