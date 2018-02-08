معادن شن و ماسه جاسک چشم انتظار سرمایه گذاران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی در جلسه بررسی مشکلات استعلام مجوز برداشت های معدنی شن و ماسه اظهار داشت: حق انتفاع بهره بردار شن و ماسه از بستر رودخانه، مشکلی بین دو دستگاه آب منطقه ای و سازمان صنعت، معدن و تجارت به وجود آورده که به دنبال حل این موضوع در سطح دو وزارتخانه هستیم.

وی افزود: به دنبال چارچوب قانونی مشخص برای وضعیت برداشت معادن شن و ماسه از بستر رودخانه ایم تا مشکل معادن و از طرف دیگر دستگاههای اجرائی مرتبط حل و فصل شود.

قاسمی از تفاهم نامه معادن که در حال تنظیم است سخن گفت و اظهار داشت: تفاهم نامه بین سازمان صنعت، معدن و تجارت، آب منطقه ای هرمزگان و نظام مهندسی معادن استان در حال تنظیم است که مسئول فنی معادن با توجه به نقشه های موجود در آب منطقه ای تهیه خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در پایان تصریح کرد: شهرستان جاسک چهار معدن شن و ماسه فعال دارد که سرمایه گذاران می توانند در این بخش سرمایه گذاری کنند.