گردنه «قوچک» بازگشایی شد/تداوم امدادرسانی به خودروهای گرفتار

محمدرضا حیدری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به محض اطلاع از وقوع برف و کولاک در گردنه «قوچک» در محور شمیرانات، علی رغم این که این گردنه خارج از محدوده خدمات رسانی شهرداری لواسان است، اما نیروهای خدمات شهری به سرعت در محل حاضزر شده و اقدام به بازگشایی محور کردند.

وی افزود: هم اینکه محور باز شده و تردد خودروها به کندی در این گردنه در حال انجام است.

معاون شهردار لواسان افزود: عملیات امدادرسانی به خودروهای گرفتار در مسیر همچنان ادامه دارد.

وی از رانندگان خواست، اگر کار ضروری ندارند، از ورود در این محور پرهیز کنند.

بر اساس این گزارش، گردنهٔ «قوچک» در بخش لواسانات واقع شده که محلات «تجریش» ، «اراج» و «مینی سیتی» تهران را به شهر «لواسان» و نیز «رودبارقصران» متصل می سازد.