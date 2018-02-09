قروه میزبان تور آموزشی نانو شد/بهره گیری از استعداد های برتر

به گزارش خبرنگار مهر، تور دو روزه آموزشی نانو در روزهای هجدهم و نوزدهم ماه جاری برای دانش آموزان متوسطه اول و دوم در پژوهش سرای شهرستان قروه برگزار شد. این رویداد در واقع کار با دستگاه های آزمایشگاه نانو را به صورت عملی به دانش آموزان با هدف کشف استعدادهای برتر و تقویت ذهن برای خلق ایده های نوآور می آموزد.

مدت ۱۰ سال است که این فرآیند علمی توسط ستاد نانو و بنیاد نخبگان کشور در تمامی استان ها و شهرستان های دارای امکانات این تکنولوژی توسط گروه های ۵ نفره از نخبگان برتر برگزار می شود.

به گفته مدیر پژهش سرای قروه هدف اصلی از برگزاری این تور آموزشی گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش، ترویج و تشویق دانش آموزان به فناوری نانو، کمک به خودباوری علمی، کشف استعدادهای برتر و... است.

«علاءالدین بختیاری» با بیان اینکه این دومین دوره برگزاری تور آموزشی نانو در شهرستان قروه است از اجرای این فرآیند علمی در شهرهای سنندج، سقز و بیجار خبر داد.

وی به مشکلات موجود برای تحقق بهتر اهداف مدنظر اشاره کرد و افزود: «محدودیت مکانی پژوهش سرا، کمبود تجهیزات، نبود منبع مالی مناسب و ... از جمله مشکلاتی هستند که در صورت رفع می توان به آینده قشر جوان جامعه امید پیدا کرد.»

همفکری برای آینده

این تور آموزشی در راستای معرفی دستگاه های ساخت و تولید نانو مواد در مقیاس آزمایشگاهی است. یکی از مربیان این کارگاه ضمن بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار مهر آشنا کردن دانش آموزان به رشته نانو و ترغیب آنان به فعالیت در این حوزه و از همه مهم تر بهره گیری از خلاقیت این نسل در صنعت را از اهداف اصلی این فرآیند دانست.

«محمدرضا ماهودی» از تأثیر این برنامه در پیشرفت علم و تکنولوژی گفت و افزود: «با پیشرفت علم و تکنولوژی در واقع دانش آموزان علاقه مند به این عرصه علمی فعال خواهند شد و از همه مهم تر این گونه کارگاه ها نوعی همفکری برای انتخاب رشته دانشگاهی و آینده کاری این قشر از جامعه است.»

به گفته وی برای به ثمر رساندن نسل موفق در آینده تنها تلاش یک گروه کافی نیست و باید همه مسئولان و عوامل مرتبط به طور ملموس حمایت و فعالیت داشته باشند.

آموزش با تخصص لازم

«ماهودی» تجهیز کردن آزمایشگاه ها را به دستگاه های نانو نشان از عزم جدی مسئولان دانست و محدودیت زمانی و مکانی و نبود مواد اولیه را از جمله موانع موجود برای بهتر برگزار کردن برنامه و کارگاه های علمی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه شرط یک آموزش صحیح بهره گیری از متخصصان لازم در آن حوزه است، تصریح کرد: «بهره گیری از تجارب متخصصان می تواند در آینده کاری دانش آموزان تأثیر گذار بوده و فرصت کسب اندوخته های علمی را بالا ببرد.»