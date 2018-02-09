کمیته‌ نظارت بر پرداخت وام اشتغال تشکیل شد/ناچاریم سخت گیری کنیم

علاء‌الدین ازوجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در فرایند بررسی صلاحیت و اهلیت متقاضیان تسهیلات اشتغال تاکید کردیم تا تمام طرح‌های مشمول تسهیلات برای جلوگیری از انحراف منابع، پیش از اجرا، حین اجرا و پس از توسعه و تکمیل طرح از سوی تیم نظارت مورد بازدید قرار گیرند گفت: در سطح ملی یک کمیته ۲۵ نفره متشکل از کارشناسان صاحب صلاحیت برای نظارت بر تسهیلات پرداختی اشتغال در استان‌های مختلف تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه اعضای این کمیته به صورت تصادفی از طرح‌های ثبت شده و مورد تایید مشمول دریافت تسهیلات اشتغال در سراسر کشور بازدید خواهند کرد ادامه داد: در واقع با این نظارت، استان‌ها نمی‌توانند به طرح‌های فاقد صلاحیت، تسهیلات پرداخت کنند؛ در عین حال اگر کارشناسان احساس کردند طرح مربوطه با اهداف ایجاد اشتغال مغایرت دارد در چارچوب دستورالعمل برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت.

مدیر کل «توسعه اشتغال و سیاست‌های بازار کار» وزارت کار با تاکید بر اینکه سعی کردیم دغدغه‌های ملی مبنی بر اشتغالزایی با سیاست غلط پول‌پاشی را با نظارت‌های مکرر رفع کنیم افزود: نگاه و رویکرد اصلی طرح‌های شکست خورده اشتغال در دوران مختلف، پرداخت تسهیلات بود اما در سیاست‌ها و برنامه‌های جدید اشتغال تلاش شده با استفاده از ابزارهای مختلف مجریان پرداخت تسهیلات اشتغال در استان‌ها توجیه شوند تا اهداف اصلی تزریق منابع اشتغال، توسعه کسب و کارهای مبتنی بر رَسته‌ها و ظرفیت‌های پراشتغال هر استان است. اگر این بخش از کسب و کارها توسعه یابند خروجی آن دستاوردی تحت عنوان «اشتغال» خواهد بود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از طرفی با توجه به اینکه مناطق روستایی و عشایری در اولویت سیاست های توسعه اشتغال قرار دارند، بنابراین رویکرد اصلی «برنامه اشتغال روستایی» توجه به ظرفیت‌هایی از اشتغال است که منابع آب‌بری کمتری دارند. این موضوع بسیار مهم است، بنابراین نباید توسعه اشتغال بخش کشاورزی در یک منطقه روستایی را در جهت تولید محصولات کشاورزی با منابع آبی زیاد سوق دهیم. بر همین اساس سعی شده رَسته‌های انتخاب شده پر اشتغال، در هر استان، به طور نسبی از منابع آبی و خاکی کمتری استفاده کنند.

ازوجی گفت: علاوه بر این در چارچوب اشتغال روستایی، استفاده از ظرفیت‌های موجود اقتصاد برای ما بسیار مهم است؛ بنابراین الزام ندارد طرح های متقاضیان صرفا برای راه اندازی اشتغال جدید باشد بلکه توسعه کسب و کارهای فعلی و تامین سرمایه در گردش این واحدها نیز مشمول تسهیلات اشتغال می شوند.

مدیر کل «توسعه اشتغال و سیاست‌های بازار کار» وزارت کار ادامه داد: نکته مهم در راه اندازی سامانه پرداخت تسهیلات اشتغال (کارا) این است که بسیاری از متقاضیان غیرواقعی دریافت این تسهیلات فیلتر می شوند به نحوی که بر اساس پایش انجام شده حدود ۴۰۰ هزار نفر پس از مراجعه به سامانه کارا و مواجهه با دستورالعمل‌ها و شرایط دریافت تسهیلات از ثبت طرح خود انصراف دادند. این متقاضیان به تصور اینکه صرفا تسهیلات دریافت می کنند وارد سامانه شدند اما پس از اطمینان از رصد فرایند پرداخت تسهیلات و جدیت بر تزریق هدفمند منابع در جهت اشتغالزایی از ادامه فعالیت در سامانه منصرف شدند.

ازوجی تاکید کرد: سختگیری‌ها و نظارت بر پرداخت تسهیلات اشتغال ناشی از ناکارآمدی سیستم از سال های گذشته است و به همین دلیل درگیر بروکراسی می شویم. بنابراین مجبور به این نظارت ها هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیماه امسال سامانه تسهیلات اشتغال (کارا) به منظور ثبت طرح های اشتغالزا رونمایی شد و متقاضیان راه اندازی مشاغل، کارآفرینان، صاحبان ایده های کسب و کار و سرمایه گذاران در صورت تمایل به دریافت تسهیلات راه اندازی اشتغال یا توسعه کسب و کارها می توانند طرح های خود را در این سامانه ثبت کنند. جزئیات شرایط و دستورالعمل ها در سامانه اعلام شده است. متقاضیان می توانند از طریق سامانه Kara.mcls.gov.ir طرح های خود را ثبت کنند.