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۲۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۲۸

دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا - میانمار؛

پنجم، ششم و هشتمی رکابزنان ایران در تایم تریل آسیا

پنجم، ششم و هشتمی رکابزنان ایران در تایم تریل آسیا

سه نماینده ایران در رده سنی امید و بزرگسال قهرمانی آسیا عناوین پنجم، ششم و هشتمی تایم تریل انفرادی را از آن خود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هشتمین دوره رقابتهای دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان، بیست و چهارمین دوره در رده سنی جوانان و هفتمین دوره در بخش پیشکسوتان از ۱۹ بهمن ماه در کشور میانمار آغاز شده است. امروز جمعه ۲۰ بهمن ماه و در دومین روز این رقابتها نمایندگان کشورمان در بخش های تایم تریل امید مردان، تایم تریل امید و بزرگسال بانوان به مصاف رقبای خود رفتند. 

محمد گنج خانلو رکابزن رده سنی امید کشورمان در ماده تایم تریل انفرادی در میان رقبای آسیایی ششم شد. 

سمیه یزدانی نماینده کشورمان در تایم تریل بزرگسالان بانوان موفق شد رتبه آخری سال گذشته خود در آسیا را به رتبه پنجم ارتقا بخشد و عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش بگذارد. 

پرستو باستی دیگر بانوی رکابزن ایران در همین بخش و در رده سنی امید به عنوان هشتمی آسیا رسید. 

رقابتهای دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا از ۱۹ تا ۲۳ بهمن ماه در میانمار برگزار می شود. 

کد مطلب 4223358

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