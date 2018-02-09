دسترسی به آب شرب مهمترین نیاز مردم شهرستان ملکشاهی

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان ملکشاهی یک هزار و ۷۳۹ کیلومتر مربع مساحت دارد، در سی و نهمین کتاب انقلاب دهه فجر امسال طرح ها و خدماتی برای توسعه و بهبود این شهرستان به اجرا در می آید که بیان دستاوردهای خدمات نظام اسلامی به مردم است.

کشاورزی قابلیت اصلی ملکشاهی

حیدر علی حسینی مدیر جهاد کشاورزی ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان ملکشاهی دارای ۱۸۰ هزار هکتار جنگل و مرتع است.

وی افزود: همچنین این شهرستان دارای ۲۲ هزار هکتار اراضی زراعی و ۶۰۰ هکتار باغات مثمر به عنوان یکی از قطب های تولید محصولات کشاورزی به ویژه دام و طیور است.

علی حسینی اضافه کرد: به طوری که سالانه حدود ۴۰ هزار تن انواع محصولات دامی، گوشت سفید، عسل و محصولات زراعی باغی در این شهرستان تولید می شود.

شهرستان ملکشاهی دارای ۳۱ اثر تاریخی، فرهنگی

طالب خزان مدیر میراث فرهنگی ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان ملکشاهی دارای ۳۱ اثر تاریخی، فرهنگی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

علیرضا مرامی مدیر راه و شهرسازی ملکشاهی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در خصوص بخش راهسازی این شهرستان، عملیات حذف دو نقطه حادثه ساز محور ملکشاهی به مهران و نیز روکش آسفالت راه های روستایی شهرستان ملکشاهی به طول ۱۵ کیلومتر انجام گرفته است.

وی افزود: همچنین انجام عملیات خط کشی و نصب گابریل و علائم هشدار دهنده و شانه سازی محورهای حوزه استحفاظی در این شهرستان نیز انجام گرفته است.

انتظارات مردم شهرستان

علی احمدی از اهالی شهرستان ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از مسئولان درخواست داریم که هر چه زودتر آب شرب وارد شهرستان ملکشاهی شود تا مشکل آب شرب مردم این شهرستان مرتفع شود.

مهدی نظری یکی دیگر از اهالی این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خواسته ای که از مسئولین داریم در خصوص کلینیک و بیمارستان که در شهرستان است که به افتتاح برسد و مردم این شهرستان بتوانند از خدمات آن استفاده کنند.

۲۸ پروژه عمرانی جهت افتتاح

اسد قاسمی فرماندار ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال ۲۸ پروژه در شهرستان ملکشاهی آماده افتتاح و کلنگ زنی است.

وی افزود: این پروژه ها در زمینه های مختلف عمرانی شامل عمران شهری، روستایی و راهسازی در بحث پروژه های خدماتی، بهداشتی و آموزشی با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان خواهد بود.

قاسمی در خصوص آب شرب شهرستان ملکشاهی اضافه کرد: به زودی کلنگ زنی پمپاژ شماره سه و تصفیه خانه شهرستان را شاهد خواهیم بود که رقمی بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان این پروژه اعتبار نیاز دارد که اعتبار آن نیز تامین شده است.