نگرانی رژیم صهیونیستی از قدرت نیروی دریایی حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رژیم صهیونیستی به شدت نگران افزایش قدرت نظامی جنبش حماس به ویژه در بخش دریایی و توانمندی‌های کماندوهای دریایی این گروه در هر گونه جنگ احتمالی میان طرفین در آینده است.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی نسبت به این مسئله نگران است که حماس موشک‌ها و تجهیزات نظامی دریایی را در اختیار داشته باشد که به آن اجازه دسترسی به مناطق راهبردی مانند سکوهای گازی موجود در نوار ساحلی باریکه غزه را داده و باعث برتری حماس در هر گونه جنگ احتمالی در آینده شوند.

در همین راستا، پلیس و برخی یگان‌های ارتش صهیونیستی روز یکشنبه گذشته مانوری را برای مقابله با تهدیدات در منطقه جنوب فلسطین اشغالی و شهر ساحلی عسقلان برگزار کردند که بیانگر حمله کماندوهای دریایی حماس به یک تفرجگاه در این منطقه بود.

یوسی میلمان تحلیلگر مسائل امنیتی و نظامی قبل از این در مقاله‌ای در روزنامه صهیونیستی معاریو به نقل از منابع اطلاعاتی در داخل ارتش صهیونیستی اعلام کرده بود که تعداد کماندوهای دریایی حماس ده‌ها نفر برآورد می‌شود که در سایه آموزش‌هایی که در ایران دیده‌اند، مهارت‌های نظامی لازم را یاد گرفته‌اند.