مجسمه شاه در اصفهان سرنگون شد/ پیچیدن عطر بهار پیروزی در نصف جهان

خبرگزاری مهر، گروه استان ها - فاطمه کازرونی: ۳۹ سال پیش روزهای سرد بهمن ماه ۵۷، از حضور مردمی که خواهان آزادی و عدالت بودند گرم و پرنور شد و عطر شور و حضور معنوی ملت ایران در ریشه‌های درخت انقلاب تنیده شد، هر سال که می‌گذرد، شاخه‌ای بر شاخه‌های این درخت انقلاب افزوده می‌شود گویی از جوانه‌های نورسته آن عطر خاطرات آن سال های دور در تمام فضای کشور گسترده می‌شود.

بهمن ماه هر سال شکوفه‌های جدیدی در ذهن نسل‌های انقلاب جوانه می‌زند و یاد و خاطره بهمن‌ماه ۵۷ را بار دیگر زنده می‌کند تا برای همیشه تاریخ، دنیا خروش ملت ایران بر علیه ظلم و استکبار را به یاد آورد.

خاطره روزهای پرشوری که مردم نصف جهان هم پای دیگر مردم کشورمان لحظه به لحظه در شور و هوای غیرت انقلابی نفس کشیدند و روزهای برفی و سرد سال ۵۷ را به روزهای «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» گره زدند.

در گزارش گذشته روشمار روزهای انقلاب در اصفهان، از رمضان ۵۷ تا سوم بهمن ماه را مرور کردیم، روزهایی که مردم انقلابی اصفهان با تجمع در منزل آیت الله خادمی به دستگیری آیت الله طاهری از روحانیون مبارز آن زمان و امام جمعه اصفهان پس از انقلاب اعتراض کردند، روزها و شب‌هایی که به اندازه ای اعتراضات مردمی و درگیری با نیروهای رژیم پهلوی ادامه یافت که منجر به برقراری نخستین حکومت نظامی کشور در اصفهان شد.

اربعین ۵۷ در اصفهان به واقع روزی تاریخی است که در شتاب دادن به انقلاب نقش تاثیرگذاری داشت، در این روز تجمع عظیم مردم اصفهان در میدان امام اصفهان با سخنرانی مرحوم پرورش از پیشگامان و رهبران انقلاب در اصفهان برگزار شد.

نماز جماعت در این روز نیز به امامت آیت الله خادمی برگزار شد به نوعی که صفوف تا بازار قیصریه یعنی از جنوب تا شمال میدان امام کشیده شد.

در روزهای بعد به تدریج فریاد الله اکبر بر فراز بام‌ها گسترده‌تر شد تا اینکه روز سوم بهمن ماه همافران اصفهان، ۱۶ روز زودتر از دیگر شهرهای کشور به انقلاب پیوستند، در این روز مجسمه شاه نیز به پایین کشیده شد.

جمعی از مردم اصفهان برای استقبال از امام خمینی (ره) به پایتخت رفتند

۱۱ بهمن ماه ۵۷: جمعی از مردم اصفهان با حمایت سران انقلابی اصفهان همچون مرحوم پرورش و آیت‌الله طاهری برای استقبال از امام خمینی (ره) به تهران رفتند.

۱۲ بهمن‌ماه ۵۷: در این روز هیچ‌یک از روزنامه‌هایی که خبر ورود امام به ایران را درج کرده بودند روی دکه‌های اصفهان باقی نماند. مردم با دردست داشتن روزنامه، خبر ورود امام به ایران را به گوش هم می‌رساندند و طولی نکشید که سراسر میدان امام تا خیابان سپه، خیابان چهار باغ و میدان انقلاب مملو از جمعیتی شد که برای جشن ورود رهبر نهضت انقلابی ایران به کشور آماده می‌شد.

شهر آذین بسته شد و مردم نیز خود را برای استقبال با شکوه از رهبر کبیر انقلاب ایران آماده کردند. در این میان دانشگاه اصفهان، نیز به مرکز انقلابی اصفهان تبدیل شده بود؛ مرکزی که همه فعالیت‌های آن زیرزمینی و با احتیاط فراوان، اما با شور و اشتیاق بسیاری به گوش مردم می‌رسید و آنها را برای ادامه راه انقلاب آماده می‌کرد.

۱۳ بهمن‌ماه: روزی بود که تمامی تندیس‌های شاه فراری ایران از میدان‌ها و خیابان‌های شهر به پایین کشیده شد و در روز چهاردهم بهمن نیز پرده‌ها و نشانه‌های حکومت طاغوتی پهلوی رنگ آتش گون به خود گرفت.

نیروهای امنیتی اصفهان اجازه شلیک به سوی جمعیت تظاهرکننده را یافتند

۱۵ بهمن‌ماه: از این روز نیروهای امنیتی اصفهان اجازه شلیک به سوی جمعیت تظاهرات کننده را یافتند و در همان روز ۱۵ بهمن بیش از۳۰ نفر از مردم انقلابی اصفهان کشته شدند.

۱۶ بهمن‌ماه ۵۷: زمانی که مردم از حادثه شب گذشته شهر اصفهان و کشته شدن ۳۰ نفر از مردم این شهر مطلع شدند، به خیابان‌ها ریختند و در ابتدای کار، سنگرهایی ساختند تا آن‌ها را از گزند تیر دشمنان انقلاب محفوظ نگاه دارد. مردم اصفهان روز سنگینی را همراه با نبرد و درگیری مسلحانه گذراندند.

۱۷و ۱۸ بهمن‌ماه ۵۷: درگیری‌ها همچنان ادامه داشت و بسیاری از نیروهای مبارز انقلابی نیز به درگیری با نیروهای رژیم طاغوت ادامه دادند. در این دو روز تعدادی از همشهریان اصفهانی در راه انقلاب به شهادت رسیدند اما هیچ‌گاه آمار دقیق آن از سوی نیروهای امنیتی و منابع بیمارستانی اعلام نشد.

برخی مبارزان انقلابی اصفهان از سوی حکومت استعماری پهلوی ربوده شدند

با وجود این، برخی از مردم و مبارزان انقلابی اصفهان نیز از سوی حکومت استعماری پهلوی ربوده شدند و به زندان‌های دور از شهر این رژیم انتقال یافتند. این تعداد همان افرادی بودند که پس از پیروزی انقلاب با بازگو کردن نحوه شکنجه‌های ۶ روزه خود، رسوایی‌های بسیاری را برای رژیم طاغوت به بار آوردند.

۱۹ بهمن‌ماه بهمن ماه: انقلاب دیگر در مسیر پیروزی قرار گرفته بود و عاقبت در روز بیست و دوم بهمن۵۷ بود که عطر بهار پیروزی در سراسر نصف جهان پیچید.

۲۲بهمن‌ماه ۵۷: مردم اصفهان همگام با دیگر شهرهای کشور پس از تسخیر بسیاری از پایگاه‌های نظامی و دولتی در روزهای گذشته، پیروزی انقلاب اسلامی را در این روز جشن گرفتند.