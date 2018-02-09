به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفتهشده نهایی رشته تحصیلی نیمه متمرکز کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی (کدرشتهمحلهای ۱۱۹۷ تا ۱۲۳۲ مربوط به کد رشته امتحانی ۱۱۴) دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی اعلام شده است باید در یکی از روزهای سهشنبه و یا چهارشنبه ۲۴ و ۲۵ بهمن برای ثبت نام به دانشگاه محل قبولی مراجعه کنند.
پذیرفتهشدگان لازم است قبل از حضور در دانشگاه محل قبولی خود، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد زمان و مکان ثبتنام به پایگاه اطلاعرسانی اینترنتی دانشگاه یا دانشکده محل قبولی مراجعه کنند.
مدارک لازم برای ثبتنام شامل اصل و یک برگ تصویر از تمام صفحات شناسنامه، اصل و یک برگ تصویر از پشت و روی کارت ملی، شش قطعه تمام رخ ۴×۳ تهیه شده در سال جاری است.
وضعیت نظام وظیفه (برادران) باید مطابق با یکی از کدهای مندرج در صفحه ۵ دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشتههای تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۶ باشد.
اصل حکم مرخصی سالانه برای کارمندان دولت یا موافقت رسمی و بدون قید و شرط سازمان متبوع الزامی است.
اصل یا گواهی مدرک کاردانی (فوق دیپلم) حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۶ برای آندسته از پذیرفتهشدگانی که ارائه اصل یا گواهی مدرک کاردانی امکانپذیر نباشد، لازم است.
اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک کاردانی با محتوی فرم شماره ۷ مندرج در دستورالعمل ثبتنامی (ارائه شده به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی) که در آن قید شده باشد «اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی است.» الزامی است.
در صورتی که فرد پذیرفته در تاریخ مقرر فارغالتحصیل نشده باشد، قبولی وی «کان لم یکن» تلقی خواهد شد.
ارائه اصل گواهینامه انجام خدمات قانونی مقرر (طرح لایحه نیروی انسانی): پذیرفتهشدگان دارای مدرک کاردانی گروه آموزشی پزشکی- پایان طرح نیروی انسانی آنان تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۶ و یا ۳۰ بهمن ۹۶ باشد یا گواهی معافیت از خدمت لایحه طرح الزامی است.
دارندگان مدرک کارشناسی پیوسته که ثبتنام و ادامه تحصیل آنان در رشتههای تحصیلی کارشناسی ناپیوسته گروه آموزشی پزشکی بلامانع بوده، لازم است مطابق مفاد بند «ﻫ» مندرج در صفحه ۲ دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشتههای تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۶ اقدام کنند.
دارندگان مدرک معادل که ثبتنام و ادامه تحصیل آنها بلامانع بوده، لازم است مطابق مفاد بند «ط» مندرج در صفحه ۳ دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشتههای تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۶ اقدام کنند.
کلیه پذیرفتهشدگان ملزم هستند در تاریخ تعیین شده برای ثبتنام به مؤسسه آموزش عالی ذیربط مراجعه کنند و عدم مراجعه بهموقع برای ثبتنام به منزله انصراف از رشته مربوط تلقی می شود.
پذیرفتهشدگان دوره روزانه رشتههای تحصیلی این آزمون، خواه در مؤسسه آموزش عالی ذیربط ثبتنام کنند یا نکنند، حتی با دادن انصراف قطعی از تحصیل مجاز به انتخاب دوره روزانه رشتههای تحصیلی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۷ نیستند.
