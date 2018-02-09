باید تلاش بیشتری برای آبادانی کشور در راستای آرمان های انقلاب شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی قاضی عسکر در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه مشهد که در حرم مطهر رضوی برگزار شد اظهار کرد: اولین محور در انقلاب مردم ایران مسئله اجرای عدالت در جامعه اسلامی بود و امام راحل تاکید می کردند ظلم در رژیم ستمشاهی زیاد است وما می خواهیم در راستای ایجاد عدالت گام برداریم.

وی افزود: یکی دیگر از اهداف انقلاب استقرار حاکمان شایسته بر کشور بود و دوستی و رفاقت و هم حزبی بودن در واگذاری مسئولیت ها به هیچ وجه با منطق اسلام سازگاری ندارد و هر مسئولیتی که می خواهد به کسی واگذار شود باید توانایی های وی سنجیده شود.

نماینده ولی فقیه در امور سازمان حج و زیارت تصریح کرد: در نظامی اسلامی بنا نیست عده ای بروند و عده دیگری بیایند و مسئولیت بگیرد، بلکه باید افرادی در راس امور قرار گیرند که شایستگی داشته باشند.

سرپرست حجاج ایرانی گفت: امام راحل همواره می گفتند رژیم شاهنشاهی منابع کشور را غارت می کند و این ثروت باید در اختیار همه قرار گیرد و موجب رفاه عمومی باشد. کشور ما ثروتمند است و باید به جایی برسیم که فقر در جامعه وجود نداشته باشد.

قاضی عسکر در ادامه به وجود فقر در جامعه پیش از انقلاب اشاره کرد و گفت: هدف نظام اسلامی این است که شهرها آباد شده و امکان زندگی راحت برای مردم فراهم شود. این سخن غلطی است که بگوییم ما تنها باید به فکر آخرت باشیم زیرا در قرآن تاکید شده که به آبادانی زمین بپردازید.

نماینده ولی فقیه در امور سازمان حج و زیارت بیان کرد: طبق روایات در حکومت امام زمان(عج) نیز تمام دنیا آباد می شود. نظام اسلامی نظام تک بعدی نیست که تنها نماز و روزه گرفت بلکه باید از امکانات خدادادی استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: رشدمان متناسب با آرمان های انقلاب نیست و باید مشکلات مردم در شهرها برطرف شود و اگر به این مهم نرسیده ایم اشکال از انقلاب نیست و ما نتوانستیم اقدام لازم را انجام دهیم.

قاضی عسکر گفت: توسعه علمی کشور یکی دیگر از اهداف انقلاب است که بر این موضوع تاکید ویژه ای شده است. بی سوادی نباید در جامعه اسلامی وجود داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در امور سازمان حج و زیارت اظهار کرد: ایجاد جامعه آزاد برای بیان نظرات وگرفتن حق از جمله اهداف دیگر انقلاب بود و اگر کسی نتواند حرفش را در جامعه بزند آن نظام اسلامی نیست.

وی ایجاد امینت را از جلمه دیگر الزامات جامعه اسلامی برشمرد و تاکید کرد: همه امور جامعه به امنیت نیاز دارد و هر فردی بدون ترس باید به اقدامات مدنظر خود بپردازد.

قاضی عسکر بیان کرد: جای تاسف دارد که برخی مسئولان ما مدام سخنانی می گویند که در جامعه نگرانی ایجاد می کنند که اقدام درستی نیست و باید فضای لازم برای آرامش مردم و جامعه فراهم شود.

نماینده ولی فقیه در امور سازمان حج و زیارت تاکید کرد: امسال همه ما در روز ۲۲ بهمن می آییم تا دشمنان را مایوس کنیم و بعد از این روز دست به دست هم خواهیم داد تا ایران را بسازیم.