آغاز ثبت نام در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی از ۲۸ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی ابلاغ شد. بر اساس برنامه زمان بندی دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، سرپرستان دانشگاه های علوم پزشکی باید تمامی شرکت کنندگان را در روزهای ۲۸ بهمن تا ۲ اسفند ۹۶ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir ثبت نام کنند.

آزمون غربالگری متمرکز (مرحله اول آزمون انفرادی) در ۳۱ فروردین ماه ۹۷ برگزار می شود و نتایج راه یافتگان به مرحله آزمون گروهی در هفته سوم اردیبهشت ۱۳۹۷ اعلام خواهد شد.

دریافت گزارش پروژه بر اساس موضوع اعلام شده (مرحله اول آزمون گروهی) در ۱۵ تیرماه ۹۷ انجام می شود.

آزمون مرحله دوم (انفرادی و گروهی) در تهران در روزهای ۱۳ تا ۱۸ مردادماه ۹۷ برگزار خواهد شد.

دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در مردادماه ۹۷ در حیطه های آموزش پزشکی، استدلال بالینی، علوم پایه، کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم، فلسفه پزشکی، مدیریت نظام سلامت برگزار می شود.