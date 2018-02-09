پیام استاندار فارس به مناسبت یوم الله ۲۲ بهمن

به گزارشخبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، اسماعیل تبادار، استاندار فارس در پیام تبریک خود به مناسبت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مردم فارس را به حضور پرشور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن دعوت کرد.

متن پیام به شرح زیر می باشد:

باسمه تعالی

بیست و دوم بهمن ماه سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ملت بزرگ ایران است.

انقلابی که از بطن توده های مردم شکل گرفت و با رهبری معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) برای برانداختن ظلم و حاکمیت عدالت و دین برپا شد.

خون های پاکی که تاکنون برای حفظ و استمرار این انقلاب نثار شده است گواه پشتوانه مردمی و ایمانی این نهضت عظیم بوده است و امروز نیز در آستانه سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب، باید اذعان کرد بزرگ ترین حامیان انقلاب اسلامی ملت سرافراز ایران و مستضعفان جهان بوده اند.

اینجانب با تبریک این روزهای خجسته و سرور آفرین، از همه آحاد مردم شریف و بزرگوار استان فارس دعوت می کنم با حضور پرشور، گسترده و بانشاط در راهپیمایی ۲۲ بهمن که بیانگر وفاداری پایدار آنها به انقلاب اسلامی و علاقه مندی همیشگی به امام راحل(ره)، شهدای عزیز و آرمان های بلند ملت ایران است، تداوم بخش مسیر پرافتخار پیشرفت و تعالی ایران اسلامی باشند و دشمنان این مرز و بوم و بدخواهان انقلاب اسلامی را همچون همیشه ناامید و ناکام بگذارند.