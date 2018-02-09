  1. استانها
  2. قزوین
۲۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۶

رئیس پلیس راه استان قزوین:

تصادف در محور قزوین به زنجان دو مجروح برجای گذاشت

تصادف در محور قزوین به زنجان دو مجروح برجای گذاشت

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس با کامیون در محور قزوین به زنجان دو مجروح برجای گذاشت.

سرهنگ نصرالله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بامداد روز جمعه بیستم بهمن ماه برخورد یک دستگاه کامیون اتوبوس در محور قزوین به زنجان در محدوده کیلومتر ۷۷ ضیاء آباد موجب مجروح شدن دو سرنشین اتوبوس شد.

وی افزود: این اتوبوس متعلق به یکی از تعاونی های شهر بیجار بود که با هشت سرنشین از این شهر به سمت تهران در حرکت بود که دچار حادثه می شود.

بیگلری تصریح کرد: علت این حادثه بی توجهی راننده کامیون به جلو و رعایت نکردن فاصله مناسب از خودروی جلویی بوده است.

رئیس پلیس راه استان قزوین یادآورشد: با توجه به اینکه بیشتر حوادث ناشی از سرعت و سبقت غیرمجاز و رعایت نکردن فاصله از خودروی جلویی است از رانندگان درخواست می شود ضمن رعایت مقررات کامل راهنمایی و رانندگی با احتیاط کامل در جاده ها تردد کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

کد مطلب 4223475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها