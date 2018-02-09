لیگ خوبی بود/ آرزو داریم اسپانسرمان از دست نرود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا ابراهیمی بعد از قهرمانی تیم هندبال بانوان تاسیسات دریایی در لیگ برتر در جمع خبرنگاران گفت: لیگ بسیار خوبی بود. بازی های امسال نسبت به دوره های قبل بسیار فرق کرده بود. بازیکنان در تمامی تیم ها پخش شده بودند و همین مسئله باعث شد تا تیم ها پویاتر بوده و شاهد برگزاری لیگی خوب و پویا باشیم. من سالها بود در لیگ برتر مربیگری نکرده بودم اما وقتی مقایسه می کنم می بینم نسبت به دوره های قبل لیگ بهتر شده است.

وی در مورد بازی امروز تیمش برابر نفت و گاز گچساران گفت: می دانستیم این بازی از حساسیت فوق العاده ای برخوردار است. ما نتیجه بازی را در دور رفت به گچساران واگذار کرده بودیم. تلاش کردیم تا نقاط ضعف خود را بشناسیم و بتوانیم با استفاده از نقاط قوت و ضعفمان نتیجه دور رفت را در این بازی جبران کنیم. تماشاچیان نیز در این بازی بسیار به ما کمک کردند. امیدواریم سالن هندبال همیشه به همین شکل مملو از جمعیت باشد.

ابراهیمی تصریح کرد: تماشاچیان در این بازی به ما بسیار کمک کردند. امیدوارم سالن هندبال همیشه مملو از تماشاچی باشد. این مسئله بازی ها را مهیج می کند اما متاسفانه هندبال بانوان گمنام است و خبررسانی نمی شود.

سرمربی تیم هندبال تاسیسات دریایی در خصوص اینکه آیا تیم شما با کسب عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها می تواند در مسابقات باشگاه های آسیا شرکت کند یا خیر، گفت: قرار بود امسال تیم ما در مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا شرکت کند اما متاسفانه نشد. مشکل ما هزینه های مالی بود. آرزو داریم که اسپانسرمان را از دست ندهیم.

وی ادامه داد: مشکل مالی وجود دارد، این مسئله برای همه تیم ها بود اما خوشبختانه در بحث پرداخت هزینه های تیم مشکلی وجود نداشت.

ابراهیمی در مورد داوری های صورت گرفته نیز تصریح کرد: داورها نسبت به قبل بهتر شده اند اما برخی جاها متاسفانه شاهد معضلات داوری هستیم. به نظر من داوران ما بیشتر تئوری هستند، آنها هندبال را بازی نکرده اند و تنها دوره تئوری داوری را گذرانده اند و همین مسئله و نبود تجربه باعث می شود تا سوت های اشتباهی بزنند.