راهپیمایی ۲۲ بهمن مانور قدرت، شکوه و بصیرت مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان که در مصلای قدس برگزار شد، اظهار داشت: روز ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در کشور عزیزمان ایران است از همین رو یک روز بسیار مهم برای همه ایرانیان است.

وی بااشاره به اینکه این روز پیروزی مهمی برای کل آزادگان جهان بود، افزود: در این روز حادثه بزرگی رقم خورد که که همه معادلات جهان را تا به امروز تحت تاثیر قرار داده است و برنامه های استکبار جهانی را به کلی به هم ریخته است.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی با شکستن هیمنه پوشالی رژیم شاهنشاهی یک بار دیگر قدرت اسلام را به رخ تمام جهانیان کشید و موجی از اضطراب را در دل مستکبران و زورگویان جهان به وجود آورد.

امام جمعه زاهدان گفت: به راستی پیروزی انقلاب اسلامی شروعی دوباره برای ایران، منطقه و جهان بود که عملکردهای فراوانی هم داشته است که اگر این عملکرد به مردم گفته نشود، کفران نعمت است.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی فقط متعلق به یک حزب و جناح نیست، خاطرنشان کرد: روز ۲۲ بهمن متعلق به همه ایرانیان و همه کسانی است که در پیروزی این انقلاب شکوهمند سهم داشته اند و در واقع یک جشن ملی برای تمام مذاهب و اقوام ایران اسلامی است.

وی بااشاره به اینکه در ۲۲ بهمن امسال نگاه بسیاری از کشورهای جهان به ایران اسلامی است، تصریح کرد: اگر حضور ما در راهپیمایی ۲۲ بهمن پر رنگ باشد بسیاری از دسیسه های دشمنان خنثی می شود زیرا امروز مردم مظلوم یمن، بحرین، فلسطین، عراق سوریه و افغانستان چشم به راه ملت ایران هستند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه حضور ما در راهپیمایی ۲۲ بهمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل، رهبر معظم انقلاب و شهدا است، گفت: حضور ما در راهپیمایی ۲۲ بهمن موجب خنثی شدن بسیاری از نقشه های دشمنان می شود.

وی با تاکید بر اینکه حضور مردم در این راهپیمایی مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی است، بیان داشت: این مشارکت نشان‌دهنده مردم سالاری دینی در ایران اسلامی است که همه ادعاهای دموکراسی در دنیا را زیر سؤال برده است.

وی افزود: در واقع شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن به نوعی مانور قدرت، شکوه و بصیرت مردم ایران است از همین رو اگر حضور ما در این راهپیمایی هرچه پرشورتر باشد موجب دلگرمی دوستان و ناامیدی دشمنان می شود.

آیت الله سلیمانی ادامه داد: پیش از پیروزی انقلاب عناصر خودفروخته همه مسائل ارزشی را در زندگی‌های شخصی خلاصه کرده بودند اما امام راحل (ره) به برکت این انقلاب، نظم معنوی و اخلاقی برخواسته از اسلام ناب را به جامعه بشری عرضه کرد.

وی خاطرنشان کرد: درست است که مردم ما در ۳۹ سال گذشته بسیاری از مشکلات از جمله جنگ و انواع تحریم ها را را تحمل کرده اند و امروز نیز در وضعیت اقتصادی آنها مشکلاتی وجود دارد اما قطعا امسال نیز باحضور باشکوه خود باردیگر نشان خواهند داد که این مشکلات خللی در روحیه انقلابی آنها به وجود نیاورده است.

وی تصریح کرد: البته قطعا باید دولت مردان و مسئولین تلاش خود را بیشتر کنند و برای رفع مشکلات معیشتی مردم و بهبود وضعیت اقتصادی تلاشی مضاعف داشته باشند همانطور که رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر بارها براین مسئله تاکید کرده اند.

امام جمعه زاهدان گفت: البته دشمن علاوه بر مسائل اقتصادی به دنبال آسیب رساندن به فرهنگ ما هم هست و به دنبال این است که به حجاب مردم ضربه بزند که باز هم دولت مردان باید از راه های اصولی و مختلف به دنبال خنثی کردن نقشه های شوم دشمن باشند.

وی بااشاره به اینکه عالمان شیعه درطول تاریخ هرگز زیر بار ظلم و ستم حاکمان ظالم نرفته اند، ادامه داد: امام خمینی (ره) توانست با تکیه بر ارزش های اخلاقی در دل مردم روحیه انقلابی به وجود بیاورد، و به دنیا بفهماند تعیین سرنوشت انقلاب به دست مستقیم مردم است.

وی با تاکید براینکه یکی از اهداف نظام اسلامی استقلال سیاسی و حفظ ارزش ها است، افزود: خوشبختانه امروزه ایران اسلامی از کشورهای قدرتمند منطقه است و قدرت کشور ما روزبه روز به سمت عزت و مصلحت پیش می‌رود و همگان می‌بینند که کشور ایران در این نقطه حساس دنیا با وجود همه آشوب ها و نا امنی ها در کشورهای همسایه در امنیت کامل قرار دارد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه به برکت انقلاب اسلامی امروز کشور در تمام زمینه‌ها پیشرفت های چشمگیری دارد، خاطرنشان کرد: امروز ایران اسلامی علاوه بر اقتدار نظامی و اطلاعاتی کم‌نظیر روز به روز با پیشرفت‌های مختلف در عرصه‌های علمی روبروست به طوری که در جنبش نرم افزاری و علوم جدید اکنون ایران ۱۱ برابر جهان رشد دارد.